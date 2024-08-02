الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
22
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
22
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
في سباق التتابع المختلط... الولايات المتحدة تحطّم الرقم القياسي في الأولمبياد
2024-08-02 | 15:44
شارك
2
min
في سباق التتابع المختلط... الولايات المتحدة تحطّم الرقم القياسي في الأولمبياد
في سباق التتابع المختلط... الولايات المتحدة تحطّم الرقم القياسي في الأولمبياد
حطّمت الولايات المتحدة الرقم القياسي العالمي لسباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م والمسجل أصلاً باسمها، وذلك خلال تصفيات منافسات ألعاب القوى الجمعة في أولمبياد باريس 2024.
وسجّل الفريق الأميركي المؤلف من فيرنون نوروود وشامير ليتل وبرايس ديدمون وكايلين بروان 3:07.41 دقائق، ليتفوق على الرقم السابق وقدره 3:08.80 د، وتقدّم على فرنسا وبلجيكا، ليتأهل الثلاثي مباشرة إلى السباق النهائي المقرر السبت.
ولم تكن الولايات المتحدة بحاجة حتى إلى إشراك أفضل العدائين لديها، ومن المرجح أن تبرز بصورة أقوى في النهائي.
وحطّم الفريق الفرنسي المؤلف من محمد عبد الله كونتا ولويز مارافال وتيو أنداند وأماندين بروسييه، الرقم القياسي الوطني.
وتأهلت بريطانيا الفائزة في السلسلة الثانية وهولندا بقيادة نجمتها فيمكي بول التي باتت ثاني عداءة في التاريخ تُنهي سباق 400 م حواجز في أقل من 51 ثانية في طريقها للفوز بذهبية بطولة العالم في بودابست العام الفائت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
كما تأهلت جامايكا وبولندا، الفائزة بأول لقب لهذا السباق بعدما ادرج في الأولمبياد للمرة الأولى في طوكيو عام 2021، باعتبارهما أسرع فريقين خارج المراكز الثلاثة المؤهلة مباشرة من كل مجموعة في التصفيات.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
التتابع
المختلط...
الولايات
المتحدة
تحطّم
الرقم
القياسي
الأولمبياد
التالي
من هي الرياضية "الأكثر إثارة بالعالم" المُشاركة في أولمبياد باريس 2024؟ (صورة)
بعد صراع مع المرض... العالم يودّع مدرب ليستر سيتي السابق شكسبير
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-07-31
الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان وسط توتر بين إسرائيل وحزب الله
أخبار دولية
2024-07-31
الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان وسط توتر بين إسرائيل وحزب الله
0
أخبار دولية
2024-07-31
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة "لم تكن على علم" باغتيال هنية
أخبار دولية
2024-07-31
بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة "لم تكن على علم" باغتيال هنية
0
أخبار دولية
2024-07-31
مسؤول أميركي: الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق
أخبار دولية
2024-07-31
مسؤول أميركي: الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق
0
آخر الأخبار
2024-07-30
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يتحملان المسؤولية عن توسيع رقعة التوتر والأزمة في المنطقة
آخر الأخبار
2024-07-30
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يتحملان المسؤولية عن توسيع رقعة التوتر والأزمة في المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
13:30
أولمبياد باريس: المغربي الساعي يتأهّل إلى نصف نهائي سباق 1500 م
رياضة
13:30
أولمبياد باريس: المغربي الساعي يتأهّل إلى نصف نهائي سباق 1500 م
0
رياضة
13:00
ميلان الإيطالي يقدّم نموذجًا جديدًا للاعباته الحوامل... إليكم امتيازات الإجراء الجديد
رياضة
13:00
ميلان الإيطالي يقدّم نموذجًا جديدًا للاعباته الحوامل... إليكم امتيازات الإجراء الجديد
0
رياضة
12:17
للمرة الأولى... المغرب يتفوق على نظيره الأميركي ويبلغ نصف نهائي كرة القدم في الأولمبياد
رياضة
12:17
للمرة الأولى... المغرب يتفوق على نظيره الأميركي ويبلغ نصف نهائي كرة القدم في الأولمبياد
0
رياضة
10:38
من هي الرياضية "الأكثر إثارة بالعالم" المُشاركة في أولمبياد باريس 2024؟ (صورة)
رياضة
10:38
من هي الرياضية "الأكثر إثارة بالعالم" المُشاركة في أولمبياد باريس 2024؟ (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-08-01
"تأثرت ولكن"... رد ناري من وصيفة ملكة جمال لبنان سيبال بو شعيا على المتنمرين ونور عريضة: إنت 10/10! (فيديو)
موضة وجمال
2024-08-01
"تأثرت ولكن"... رد ناري من وصيفة ملكة جمال لبنان سيبال بو شعيا على المتنمرين ونور عريضة: إنت 10/10! (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-07-30
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله
خبر عاجل
2024-07-30
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله
0
فنّ
2024-08-01
النجمة زندايا تثير الجدل في باريس... هكذا خرجت من الفندق! (صورة)
فنّ
2024-08-01
النجمة زندايا تثير الجدل في باريس... هكذا خرجت من الفندق! (صورة)
0
اقتصاد
05:14
حركة المطار في تموز 2024: أعداد الوافدين فاقت أعداد المغادرين
اقتصاد
05:14
حركة المطار في تموز 2024: أعداد الوافدين فاقت أعداد المغادرين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:15
من أدما إلى لبعا... على خطى البطريرك الدويهي
تقارير نشرة الاخبار
15:15
من أدما إلى لبعا... على خطى البطريرك الدويهي
0
أخبار لبنان
14:22
لحظة إعلان البطريرك اسطفان الدويهي طوباويًا
أخبار لبنان
14:22
لحظة إعلان البطريرك اسطفان الدويهي طوباويًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
آخر نتائج وأخبار الساعات الأخيرة من أولمبياد باريس ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
14:01
آخر نتائج وأخبار الساعات الأخيرة من أولمبياد باريس ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
العدوان الإسرائيلي مستمر على البلدات الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
العدوان الإسرائيلي مستمر على البلدات الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
رد حزب الله حتمي... ومساع دولية للتخفيف من وطأته
تقارير نشرة الاخبار
13:43
رد حزب الله حتمي... ومساع دولية للتخفيف من وطأته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطر تودع إسماعيل هنية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قطر تودع إسماعيل هنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اسرائيل تترقب رد ايران وحزب الله ... ونتنياهو يواجه انتقادات داخلية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اسرائيل تترقب رد ايران وحزب الله ... ونتنياهو يواجه انتقادات داخلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مقتطفات عن تقارير عرضتها الـLBCI عن البطريرك الدويهي ومحطات حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مقتطفات عن تقارير عرضتها الـLBCI عن البطريرك الدويهي ومحطات حياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سياسة الإغتيالات... نهج إسرائيلي ليس بجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سياسة الإغتيالات... نهج إسرائيلي ليس بجديد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:35
اشكال عائلي في الضاحية.. احتراق محل وسقوط قتيل (فيديو)
أمن وقضاء
03:35
اشكال عائلي في الضاحية.. احتراق محل وسقوط قتيل (فيديو)
2
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات
3
خبر عاجل
04:48
طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
04:48
طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
4
خبر عاجل
07:01
طيران الشرق الأوسط: رحلات 4 و5 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
07:01
طيران الشرق الأوسط: رحلات 4 و5 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
5
أخبار لبنان
08:23
باسيل وقّع قرارًا بفصل النائب آلان عون من التيار
أخبار لبنان
08:23
باسيل وقّع قرارًا بفصل النائب آلان عون من التيار
6
آخر الأخبار
03:50
هيئة البث الإسرائيلية عن أعضاء الكنيست: خطة الجيش الاسرائيلي الحالية للتوغل البري إلى لبنان مغلوطة
آخر الأخبار
03:50
هيئة البث الإسرائيلية عن أعضاء الكنيست: خطة الجيش الاسرائيلي الحالية للتوغل البري إلى لبنان مغلوطة
7
خبر عاجل
14:00
ممثل البابا فرنسيس يعلن من بكركي تطويب البطريرك اسطفان الدويهي
خبر عاجل
14:00
ممثل البابا فرنسيس يعلن من بكركي تطويب البطريرك اسطفان الدويهي
8
صحف اليوم
01:37
غموض مقصود... نصرالله احتفظ بأوراق الردّ طي الكتمان (الجمهورية)
صحف اليوم
01:37
غموض مقصود... نصرالله احتفظ بأوراق الردّ طي الكتمان (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More