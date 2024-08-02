في سباق التتابع المختلط... الولايات المتحدة تحطّم الرقم القياسي في الأولمبياد

في سباق التتابع المختلط... الولايات المتحدة تحطّم الرقم القياسي في الأولمبياد

حطّمت الولايات المتحدة الرقم القياسي العالمي لسباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م والمسجل أصلاً باسمها، وذلك خلال تصفيات منافسات ألعاب القوى الجمعة في أولمبياد باريس 2024.



وسجّل الفريق الأميركي المؤلف من فيرنون نوروود وشامير ليتل وبرايس ديدمون وكايلين بروان 3:07.41 دقائق، ليتفوق على الرقم السابق وقدره 3:08.80 د، وتقدّم على فرنسا وبلجيكا، ليتأهل الثلاثي مباشرة إلى السباق النهائي المقرر السبت.



ولم تكن الولايات المتحدة بحاجة حتى إلى إشراك أفضل العدائين لديها، ومن المرجح أن تبرز بصورة أقوى في النهائي.



وحطّم الفريق الفرنسي المؤلف من محمد عبد الله كونتا ولويز مارافال وتيو أنداند وأماندين بروسييه، الرقم القياسي الوطني.



وتأهلت بريطانيا الفائزة في السلسلة الثانية وهولندا بقيادة نجمتها فيمكي بول التي باتت ثاني عداءة في التاريخ تُنهي سباق 400 م حواجز في أقل من 51 ثانية في طريقها للفوز بذهبية بطولة العالم في بودابست العام الفائت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



كما تأهلت جامايكا وبولندا، الفائزة بأول لقب لهذا السباق بعدما ادرج في الأولمبياد للمرة الأولى في طوكيو عام 2021، باعتبارهما أسرع فريقين خارج المراكز الثلاثة المؤهلة مباشرة من كل مجموعة في التصفيات.