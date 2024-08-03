الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
21
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
أولمبياد باريس 2024... سيمون بايلز تحرز ذهبيتها الثالثة
2024-08-03 | 11:54
شارك
2
min
أولمبياد باريس 2024... سيمون بايلز تحرز ذهبيتها الثالثة
أولمبياد باريس 2024... سيمون بايلز تحرز ذهبيتها الثالثة
حصلت اللاعبة الأميركية سيمون بايلز على لقب مسابقة حصان القفز اليوم السبت، ورفعت رصيدها إلى 3 ذهبيات في أولمبياد باريس 2024 و7 في مجمل مشاركاتها في الألعاب، وفق وكالة "فرانس برس".
بايلز التي تألقت في قفزة يورتشنكو المزدوجة متحدية الجاذبية، كانت توّجت في المسابقة الكاملة للفرق والحركات الأرضية في الفردي. تغلّبت بقفزاتها الرائعة على بطلة العالم البرازيلية ريبيكا أندرادي ومواطنتها جايد كاري.
وقدمت بايلز قفزتين مذهلتين وحققت فوزاً ساحقاً على بطلة العالم والأولمبياد البرازيلية ريبيكا أندرادي، فيما جاءت الأميركية الأخرى جايد كاري ثالثة ونالت البرونزية.
وسيطرت بايلز على القفزة الافتتاحية، وهي القفزة المزدوجة يورتشينكو والتي تسمى الآن بايلز الثانية.
كان ارتفاعها عن طاولة القفز مذهلاً، وعلى الرغم من أن زخمها أعادها خطوة واحدة إلى الوراء عند الهبوط، إلا أن نتيجة تنفيذها بلغت 9.4، إلى جانب درجة صعوبة 6.4 للقفزة التي لا تحاولها أي امرأة أخرى، حصلت على 15.700 نقطة.
بذلت بايلز جهداً كبيراً آخر في القفزة الثانية، وهي القفزة التي تحمل اسم تشنغ، حيث سجلت 14.900 نقطة بمتوسط فوز بلغ 15.300 نقطة.
في المقابل، افتتحت أندرادي المنافسات بقفزة تشنغ الرائعة التي جمعت من خلالها 15.100 نقطة وقفزت قليلاً عند الهبوط في الثانية فسجلت 14.833 نقطة بمجموع 14.966 نقطة.
وكانت كاري آخر ثماني متأهلات الى الدور النهائي وانتزعت الميدالية البرونزية بمتوسط 14.466 نقطة، حارمة الكورية الشمالية آن تشانغ أوك من منصة التتويج.
وابتسمت بايلز التي كانت ترتدي زياً أحمر لامعاً، بشكل كبير عندما تلقت استقبالاً حاراً آخر في صالة بيرسي أرينا.
تملك الأيقونة الأميركية الآن ما مجموعه 40 ميدالية عالمية وأولمبية بينها 30 ذهبية.
تملك فرصة تعزيز هذه الغلة الاثنين، عندما تتنافس في نهائيات عارضة التوازن والحركات الأرضية، لتتوج عودتها إلى قمة الأولمبياد بعد معاناتها في العاصمة اليابانية قبل ثلاثة أعوام من اختلال توازنها خلال التحليق بما عُرف بالالتواءات (تويستيز) خلال قفزاتها وانسحبت من نهائي مسابقة الفرق.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
باريس
2024...
سيمون
بايلز
ذهبيتها
الثالثة
في سباق التتابع المختلط... الولايات المتحدة تحطّم الرقم القياسي في الأولمبياد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-26
ردّة فعل سيمون دويهي وليتيسيا عون اللذين سيرفعان العلم اللبنانيّ في حفل أولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-26
ردّة فعل سيمون دويهي وليتيسيا عون اللذين سيرفعان العلم اللبنانيّ في حفل أولمبياد باريس
0
رياضة
2024-07-22
صديقان وحلم واحد... لين وسيمون إلى أولمبياد باريس
رياضة
2024-07-22
صديقان وحلم واحد... لين وسيمون إلى أولمبياد باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-02
آخر نتائج وأخبار الساعات الأخيرة من أولمبياد باريس ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-02
آخر نتائج وأخبار الساعات الأخيرة من أولمبياد باريس ٢٠٢٤
0
رياضة
2024-08-02
أولمبياد باريس: المغربي الساعي يتأهّل إلى نصف نهائي سباق 1500 م
رياضة
2024-08-02
أولمبياد باريس: المغربي الساعي يتأهّل إلى نصف نهائي سباق 1500 م
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
15:44
في سباق التتابع المختلط... الولايات المتحدة تحطّم الرقم القياسي في الأولمبياد
رياضة
15:44
في سباق التتابع المختلط... الولايات المتحدة تحطّم الرقم القياسي في الأولمبياد
0
رياضة
2024-08-02
أولمبياد باريس: المغربي الساعي يتأهّل إلى نصف نهائي سباق 1500 م
رياضة
2024-08-02
أولمبياد باريس: المغربي الساعي يتأهّل إلى نصف نهائي سباق 1500 م
0
رياضة
2024-08-02
ميلان الإيطالي يقدّم نموذجًا جديدًا للاعباته الحوامل... إليكم امتيازات الإجراء الجديد
رياضة
2024-08-02
ميلان الإيطالي يقدّم نموذجًا جديدًا للاعباته الحوامل... إليكم امتيازات الإجراء الجديد
0
رياضة
2024-08-02
للمرة الأولى... المغرب يتفوق على نظيره الأميركي ويبلغ نصف نهائي كرة القدم في الأولمبياد
رياضة
2024-08-02
للمرة الأولى... المغرب يتفوق على نظيره الأميركي ويبلغ نصف نهائي كرة القدم في الأولمبياد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:08
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد وستة جرحى في الغارة على دير سريان
أخبار لبنان
12:08
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد وستة جرحى في الغارة على دير سريان
0
آخر الأخبار
08:46
نيويورك تايمز عن مصادر: تدريبات طارئة لفرق الإسعاف في إسرائيل تحاكي سيناريو حرب واسعة
آخر الأخبار
08:46
نيويورك تايمز عن مصادر: تدريبات طارئة لفرق الإسعاف في إسرائيل تحاكي سيناريو حرب واسعة
0
منوعات
2024-07-28
اكتشاف مدينة أثرية غارقة في إيطاليا... كانت وجهة سياحية للأثرياء (صور)
منوعات
2024-07-28
اكتشاف مدينة أثرية غارقة في إيطاليا... كانت وجهة سياحية للأثرياء (صور)
0
منوعات
13:05
قيدها زوجها في الغابة لأيام من دون طعام... سيدة تنجو من الموت بأعجوبة وهذه قصتها المرعبة!
منوعات
13:05
قيدها زوجها في الغابة لأيام من دون طعام... سيدة تنجو من الموت بأعجوبة وهذه قصتها المرعبة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تألق عربي في كرة القدم الاولمبية ومارشان يحصد ذهبية رابعة لفرنسا في السباحة
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تألق عربي في كرة القدم الاولمبية ومارشان يحصد ذهبية رابعة لفرنسا في السباحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مهرجان OMT Summer In Action مستمر في فاريا - شبروح... هكذا تبدو الاجواء
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مهرجان OMT Summer In Action مستمر في فاريا - شبروح... هكذا تبدو الاجواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الى السياح... غير مرغوب بكم في أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الى السياح... غير مرغوب بكم في أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تراجع مستوى تلقيح الأطفال يهدد بعودة أمراض منقرضة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تراجع مستوى تلقيح الأطفال يهدد بعودة أمراض منقرضة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قداس الشكر في اهدن بداية درب القداسة مع الطوباوي اسطفان الدويهي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
قداس الشكر في اهدن بداية درب القداسة مع الطوباوي اسطفان الدويهي
0
أخبار دولية
13:14
هذه هي الدولة التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية
أخبار دولية
13:14
هذه هي الدولة التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الاستعدادت لمواجهة الحرب اكتملت.. فلا داعي للهلع
تقارير نشرة الاخبار
13:12
الاستعدادت لمواجهة الحرب اكتملت.. فلا داعي للهلع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ميدان اليوم: ترقّب وخرق لجدار الصوت
تقارير نشرة الاخبار
13:10
ميدان اليوم: ترقّب وخرق لجدار الصوت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
حرب نفسية يخوضها الحزب: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان"
تقارير نشرة الاخبار
13:02
حرب نفسية يخوضها الحزب: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:25
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته
خبر عاجل
07:25
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قتل بإطلاق قذيفة قصيرة المدى برأس حربي وزنه نحو 7 كيلوغرامات مصحوبة بانفجار شديد من خارج غرفته
2
منوعات
02:00
"إيمان"... الأميرة رجوة والأمير الحسين يرزقان بطفلتهما الأولى (صورة)
منوعات
02:00
"إيمان"... الأميرة رجوة والأمير الحسين يرزقان بطفلتهما الأولى (صورة)
3
صحف اليوم
01:22
هذا ما أكده مسؤول غربي لمسؤولين لبنانيين كبار (الجمهورية)
صحف اليوم
01:22
هذا ما أكده مسؤول غربي لمسؤولين لبنانيين كبار (الجمهورية)
4
منوعات
02:35
في لحظة مؤثرة... الأمير الحسين يجتمع للمرة الأولى بطفلته الأميرة إيمان (فيديو)
منوعات
02:35
في لحظة مؤثرة... الأمير الحسين يجتمع للمرة الأولى بطفلته الأميرة إيمان (فيديو)
5
صحف اليوم
00:08
الرد سيحصل خلال أيام (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:08
الرد سيحصل خلال أيام (الأنباء الكويتية)
6
أخبار دولية
07:46
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قُتل بقذيفة قصيرة المدى... وانتقام طهران سيكون قاسيا
أخبار دولية
07:46
الحرس الثوري الإيراني: إسماعيل هنية قُتل بقذيفة قصيرة المدى... وانتقام طهران سيكون قاسيا
7
خبر كاذب
15:48
المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة للانباء عن الغاء الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي
خبر كاذب
15:48
المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة للانباء عن الغاء الرحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي
8
آخر الأخبار
07:26
الحرس الثوري الإيراني: العمل الإرهابي المتمثل في قتل هنية خطط له ونفذه "النظام الصهيوني" بدعم من الحكومة الأميركية "الإجرامية"
آخر الأخبار
07:26
الحرس الثوري الإيراني: العمل الإرهابي المتمثل في قتل هنية خطط له ونفذه "النظام الصهيوني" بدعم من الحكومة الأميركية "الإجرامية"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More