أولمبياد باريس: تأهّل البحرينية يافي والمغربية النادي في مسابقة العاب القوى

بلغت البحرينية وينفريد يافي الدور النهائي لسباق 3 الاف م موانع في مسابقة العاب القوى ضمن دورة الالعاب الاولمبية في باريس وذلك بصدارتها تصفيات المجموعة الثانية الأحد على ملعب فرنسا في سان دوني بضواحي العاصمة.وقطعت يافي بطلة العالم للسباق في بودابست العام الماضي، المسافة أمام الإثيوبية سيمبو ألمايوو والأميركية فاليري كونستيين.وتمني يافي البالغة من العمر 24 عاما والتي حلت ثامنة في بطولة العالم في لندن 2017 ورابعة في الدوحة 2019 ويوجين الاميركية 2022، تحقيق نتيجة افضل من نسخة طوكيو قبل ثلاثة اعوام عندما حلت عاشرة.في المقابل، فشلت التونسية مروى بوزياني في حجز بطاقتها الى الدور النهائي المقرر بعد غد الثلاثاء وذلك بحلولها سادسة في المجموعة الاولى.وحققت بوزياني أفضل توقيت شخصي لها في المسافة وكان افضل مما سجلته يافي، لكنها لم تلتحق بركب المتأهلات كون ذلك من نصيب الخمس الأوليات فقط في كل من المجموعات الثلاث.وبلغت المغربية نورة النادي الدور نصف النهائي لسباق 400 م حواجز بحلولها ثانية في السلسلة الخامسة خلف حاملة الرقم القياسي العالمي واللقب الأولمبي في طوكيو قبل ثلاث سنوات الأميركية سيدني ماكلافلين-ليفرون.وهي المشاركة الاولى للنادي، البالغة من العمر 25 عاماً، في الالعاب الاولمبية وتبقى افصل نتيجة لها بطولة العرب في عام 2021 وذهبية العاب التضامن الاسلامي 2022 والالعاب الفرانكوفونية 2023.ونالت النادي فضية الالعاب الافريقية هذا العام وبرونزية دورة المتوسط 2022، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".