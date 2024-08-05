بعد بلوغه ربع النهائي... منتخب مصر لكرة اليد يضمن وصافة مجموعته في الأولمبياد

بعد بلوغه ربع النهائي... منتخب مصر لكرة اليد يضمن وصافة مجموعته في الأولمبياد



حصل العرب على ذهبيتهم الأولى في اليوم التاسع من أولمبياد باريس، عن طريق لاعبة الجمباز الجزائرية كايليا نمور، فيما ضمن منتخب مصر لكرة اليد وصافة مجموعته بعد بلوغه ربع النهائي الأحد.



وهذه خامس ميدالية للعرب في الألعاب التي تستمر حتى 11 آب، بعد فضية مبارز الحسام التونسي فارس فرجاني وبرونزية مبارز السيف المصري محمد السيد، وضمان الملاكمة الجزائرية في وزن 66 كلغ إيمان خليف وأحد المنتخبين المصري والمغربي على الأقل ميدالية في مسابقة كرة القدم للرجال.



وحصدت نمور ذهبية العارضتين مختلفتي الارتفاع في الجمباز، ما جعلها "فخورة جداً... لاسيما بعد كل الذي حصل" في مسيرتها.



وأهدت نمور الجزائر الذهبية السادسة في تاريخ مشاركاتها في الألعاب الصيفية.



ودخلت ابنة الـ17 عاماً المولودة فرنسا ووصيفة بطلة العالم، التاريخ كأول بطلة إفريقية أولمبية في الجمباز بعد تفوّقها في النهائي على بطلة العالم الصينية تشيوان تشيو والأميركية سونيسا لي.



وحصلت نمور في النهائي على 15.700 نقطة، مقابل 15.500 نقطة لتشيو و14.800 نقطة للي، وقالت بعد الفوز "أشعر بالصدمة. إنه الحلم الذي راودني طوال حياتي وبشكل أكبر خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة".



ومنحت نمور الجزائر ذهبيتها الأولى منذ أولمبياد لندن 2012 حين أحرز العداء توفيق مخلوفي لقب سباق 1500 م في ألعاب القوى، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتابعت مصر نتائجها المميّزة في كرة اليد للرجال بفوز ثالث على حساب الأرجنتين 34-27، وضعها في وصافة المجموعة الثانية أمام النروج وفرنسا حاملة اللقب.



وكانت مصر، رابعة النسخة الأخيرة ومونديال 2001 في فرنسا بالذات، ضمنت تأهلها الى ربع النهائي منذ الجمعة، بعد فوزين على المجر 35-32 والنروج 26-25، مقابل تعادل مع فرنسا 26-26 وخسارة امام الدنمارك 27-30.



وفي ربع النهائي تلعب مصر في ليل الأربعاء مع إسبانيا.