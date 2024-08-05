خلقت "بيئة غير مناسبة"... استبعاد رياضية في الأولمبياد بسبب سلوكها

تم استبعاد إحدى أكثر الرياضيات تألقًا في الألعاب الأولمبية من قرية الرياضيين الرسمية بعد اتهامها بخلق "بيئة غير مناسبة".

ويُقيم الرياضيون المشاركون في الألعاب في القرية حيث يُسمح لهم بالاختلاط، والتدريب، وتناول الطعام، والاسترخاء معًا.

ومع ذلك، طلب فريق باراغواي من إحدى نجماته مغادرة القرية بعد رفض السماح لهم بالبقاء حتى نهاية المنافسات التي تُختتم رسميًا يوم الأحد 11 آب.

وعانت السباحة لوانا ألونسو من أداء صعب في الألعاب حيث احتلت المركز السادس في سباق 100 متر فراشة، بفارق 0.24 ثانية عن الجورجية آنا نيزارادزي، مما جعلها تفشل بفارق ضئيل في التأهل للدور نصف النهائي من الحدث.

في منشور مثير على وسائل التواصل الاجتماعي أمام ما يقرب من 500 ألف من متابعيها على إنستغرام، أعلنت ألونسو اعتزالها السباحة. لكنها بقيت في باريس منذ ذلك الحين.

والآن، قام فريق باراغواي باستبعاد اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا من قرية الرياضيين واستشهد بـ "سلوك ألونسو غير اللائق" كمبرر للقيام بذلك مع دخول الألعاب الأولمبية أسبوعها الأخير من المنافسة. ولم يتوسع البيان في الحديث عن سلوكها غير اللائق.