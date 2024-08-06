في دورة الالعاب الاولمبية... إسبانيا وفرنسا تبلغان النهائي وتنهيان مشوار المغرب ومصر

في دورة الالعاب الاولمبية... إسبانيا وفرنسا تبلغان النهائي وتنهيان مشوار المغرب ومصر

أنهت إسبانيا الوصيفة وفرنسا المضيفة المشوار الرائع للمنتخبين العربيين المغربي والمصري في دور الاربعة عندما تغلبتا عليهما بعد التمديد توالياً الإثنين وبلغتا المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024.



وخرج بطل القارة السمراء ووصيفه بعدما كانا صاحبي الأسبقية في نصف النهائي، قبل أن تُقلب عليهما الطاولة وإن كانت مصر أكثر صمودا كونها فرضت التمديد على أصحاب الأرض ولعبت الشوطين الاضافيين بعشرة لاعبين.



ويلتقي المغرب مع مصر الخميس في نانت في قمة نارية على أول ميدالية أولمبية كروية لكل منهما، وستكون ثأرية للفراعنة الذين خسروا أمام أسود الأطلس في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المغرب العام الماضي.



وفي المقابل، تلتقي فرنسا مع إسبانيا الجمعة على ملعب "بارك دي برانس" في المباراة النهائية حيث يبحث كل منهما عن اللقب الثاني في تاريخه عقب تتويج "الديوك" عام 1984 في لوس أنجلوس، و"لا روخا" على ارضه عام 1992 في برشلونة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



