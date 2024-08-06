الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن رحيل رونار رسمياً
2024-08-06 | 15:45
شارك
2
min
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن رحيل رونار رسمياً
نشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء بياناً أعلن فيه رحيل مدرب منتخب فرنسا للسيدات هيرفيه رونار بشكل رسمي، بعدما كان أذاع الخبر قبل أشهر عديدة.
وكتب المنتخب الفرنسي للسيدات على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، بعد أيامٍ قليلةٍ من فشلٍ جديدٍ ومدوٍّ في ربع نهائي الألعاب الأولمبية على أرضه، أن "المدرب هيرفيه رونار ترك مهامه على رأس الـ+زرق+ (السيدات)".
وقاد رونار فريقه في 26 مباراةً شهدت 17 انتصاراً و3 تعادلات و7 هزائم، منذ تعيينه في منصبه في 30 أذار 2023 خلفاً لكورين دياكر.
ويترك مهامه مع خيبتي أمل: الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم الصيف الماضي، والإقصاء في الألعاب الأولمبية من الدور عينه، السبت الفائت، أمام البرازيل.
في شباط الماضي، قاد فرنسا إلى نهائي دوري الأمم الذي خسرته أمام إسبانيا 0-2.
ووفقاً لمصادر عديدة، سيخلف المدرب البالغ من العمر 55 عاماً مساعده في تدريب المنتخبين الفرنسي للسيدات والسعودي، لوران بونادي (54 عاماً). وسبق لهذا الأخير تدريب فريق شباب باريس سان جيرمان بين عامي 2013 و2015، وفريق نيس الرديف بين عامي 2015 و2019.
وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو الجمعة "توقعنا الخطوة التالية لضمان تمكُن هذا الفريق أخيراً من إيجاد فائض الجودة الذي سيسمح له بالتماشي مع العمل المُنجز".
وأضاف "لدينا بضعة أسابيع لإصدار الإعلانات اللازمة لكننا استبقنا الأمر. الخيار مدروس للغاية. أضع في الحسبان كل هو مطلوب للمنتخب الفرنسي مستقبلاً. سيتمّ الإعلان عنه في الوقت المناسب".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
الفرنسي
القدم
رونار
رسمياً
التالي
في دورة الالعاب الاولمبية... إسبانيا وفرنسا تبلغان النهائي وتنهيان مشوار المغرب ومصر
هذا ما قاله الوفد الفلسطيني للـLBCI بشأن مشاركته في الألعاب الأولمبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2024-07-16
توقيف رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم... ما السبب؟
رياضة
2024-07-16
توقيف رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم... ما السبب؟
0
آخر الأخبار
2024-07-05
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب اللاعب التركي ميريه ديميرال بالإيقاف لمباراتين ويفرض غرامة على لاعب إنكلترا جود بلينغهام
آخر الأخبار
2024-07-05
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب اللاعب التركي ميريه ديميرال بالإيقاف لمباراتين ويفرض غرامة على لاعب إنكلترا جود بلينغهام
0
آخر الأخبار
2024-07-26
الرئيس الفرنسي ماكرون يعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
آخر الأخبار
2024-07-26
الرئيس الفرنسي ماكرون يعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
0
رياضة
2024-07-14
إسبانيا تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2024
رياضة
2024-07-14
إسبانيا تحرز لقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
15:30
هل يكون توم كروز نجم حفل ختام ألعاب أولمبياد باريس 2024؟
رياضة
15:30
هل يكون توم كروز نجم حفل ختام ألعاب أولمبياد باريس 2024؟
0
منوعات
15:00
لهذا السبب... نشطاء بيئيون يستهدفون فيلا فخمة لميسي في إيبيزا
منوعات
15:00
لهذا السبب... نشطاء بيئيون يستهدفون فيلا فخمة لميسي في إيبيزا
0
رياضة
14:00
إصابة 40 رياضياً في الألعاب الأولمبية بكوفيد... وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية
رياضة
14:00
إصابة 40 رياضياً في الألعاب الأولمبية بكوفيد... وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية
0
رياضة
12:29
في مشهد مذهل... حوت أحدب يخترق تصفيات ركوب الأمواج في دورة الألعاب الأولمبية 2024! (فيديو)
رياضة
12:29
في مشهد مذهل... حوت أحدب يخترق تصفيات ركوب الأمواج في دورة الألعاب الأولمبية 2024! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-08-05
صور جديدة من زفاف دانييلا وناصيف... فهل تعرفتم إلى عائلة العروس؟ (صور)
فنّ
2024-08-05
صور جديدة من زفاف دانييلا وناصيف... فهل تعرفتم إلى عائلة العروس؟ (صور)
0
أخبار لبنان
2024-07-31
حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر
أخبار لبنان
2024-07-31
حزب الله ينعى الشهيد القائد فؤاد شكر
0
خبر عاجل
2024-07-29
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكحالة باتجاه عاليه بسبب تعطل شاحنة قبل مستديرة عاليه
خبر عاجل
2024-07-29
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكحالة باتجاه عاليه بسبب تعطل شاحنة قبل مستديرة عاليه
0
فنّ
03:00
جنيفر لوبيز في إطلالتها الأخيرة... بلا خاتم زواج! (صورة)
فنّ
03:00
جنيفر لوبيز في إطلالتها الأخيرة... بلا خاتم زواج! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هكذا انتهى حلم النهائي العربي في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الإثنين الأسود... سيناريو هز البورصات العالمية وتكرر مرات عدة عبر التاريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
عملية اغتيال هنية ستحضر في اجتماع لمنظمة التعاون الاسلامي في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
مستجدات التحرك الأميركي في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هاريس اختارت نائبها… إليكم من هو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قلق عارم بين المواطنين الراغبين بالسفر
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قلق عارم بين المواطنين الراغبين بالسفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اليكم فعالية الدفاعات الجوية لإسرائيل وحلفائها أمام رد محور المقاومة المحتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اليكم فعالية الدفاعات الجوية لإسرائيل وحلفائها أمام رد محور المقاومة المحتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محادثات قائد القوات الاميركية تواصلت في تل أبيب... والإستعدادات الإسرائيلية قائمة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محادثات قائد القوات الاميركية تواصلت في تل أبيب... والإستعدادات الإسرائيلية قائمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
علوم وتكنولوجيا
11:12
ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!
علوم وتكنولوجيا
11:12
ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!
2
خبر عاجل
10:00
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان
خبر عاجل
10:00
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان
3
خبر عاجل
11:29
السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات
خبر عاجل
11:29
السيد نصرالله: ادعو الشعب اللبناني ان يدرك حجم المخاطر القائمة من ناحية رسم مصير منطقة بالكامل وليس المطلوب من إيران وسوريا الدخول في حرب لكن مساندتنا بالدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات
4
خبر عاجل
06:35
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
06:35
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
5
خبر عاجل
11:35
السيد نصرالله: الانتظار الاسرئيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودماء ونحن نتصرف برويّة وشجاعة لا بانفعال
خبر عاجل
11:35
السيد نصرالله: الانتظار الاسرئيلي على مدى اسبوع هو جزء من العقاب والردّ فالمعركة هي معركة نفسية وسلاح ودماء ونحن نتصرف برويّة وشجاعة لا بانفعال
6
خبر عاجل
10:09
المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان
خبر عاجل
10:09
المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان
7
أخبار دولية
13:55
السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية
أخبار دولية
13:55
السنوار رئيساً للحركة خلفاً لهنية
8
اقتصاد
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More