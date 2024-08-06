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الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن رحيل رونار رسمياً

2024-08-06 | 15:45
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الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن رحيل رونار رسمياً

نشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء بياناً أعلن فيه رحيل مدرب منتخب فرنسا للسيدات هيرفيه رونار بشكل رسمي، بعدما كان أذاع الخبر قبل أشهر عديدة.

وكتب المنتخب الفرنسي للسيدات على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، بعد أيامٍ قليلةٍ من فشلٍ جديدٍ ومدوٍّ في ربع نهائي الألعاب الأولمبية على أرضه، أن "المدرب هيرفيه رونار ترك مهامه على رأس الـ+زرق+ (السيدات)".

وقاد رونار فريقه في 26 مباراةً شهدت 17 انتصاراً و3 تعادلات و7 هزائم، منذ تعيينه في منصبه في 30 أذار 2023 خلفاً لكورين دياكر.

ويترك مهامه مع خيبتي أمل: الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم الصيف الماضي، والإقصاء في الألعاب الأولمبية من الدور عينه، السبت الفائت، أمام البرازيل.

في شباط الماضي، قاد فرنسا إلى نهائي دوري الأمم الذي خسرته أمام إسبانيا 0-2.

ووفقاً لمصادر عديدة، سيخلف المدرب البالغ من العمر 55 عاماً مساعده في تدريب المنتخبين الفرنسي للسيدات والسعودي، لوران بونادي (54 عاماً). وسبق لهذا الأخير تدريب فريق شباب باريس سان جيرمان بين عامي 2013 و2015، وفريق نيس الرديف بين عامي 2015 و2019.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو الجمعة "توقعنا الخطوة التالية لضمان تمكُن هذا الفريق أخيراً من إيجاد فائض الجودة الذي سيسمح له بالتماشي مع العمل المُنجز".

وأضاف "لدينا بضعة أسابيع لإصدار الإعلانات اللازمة لكننا استبقنا الأمر. الخيار مدروس للغاية. أضع في الحسبان كل هو مطلوب للمنتخب الفرنسي مستقبلاً. سيتمّ الإعلان عنه في الوقت المناسب".
 
 
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