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رياضة
أولمبياد باريس: ذهبية ثانية للعرب عبر البحرينية يافي وخليف تسرق الأضواء مجدداً
2024-08-07 | 11:30
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أولمبياد باريس: ذهبية ثانية للعرب عبر البحرينية يافي وخليف تسرق الأضواء مجدداً
أولمبياد باريس: ذهبية ثانية للعرب عبر البحرينية يافي وخليف تسرق الأضواء مجدداً
منحت العداءة البحرينية وينفريد يافي ثاني ذهبية للعرب في أولمبياد باريس، بعد تتويجها في سباق 3 آلاف م موانع الثلاثاء، لكن صدى خوض الملاكمة الجزائرية إيمان خليف نصف نهائي وزنها كان أعلى بكثير وسط جدل حول هويتها الجنسية.
وكانت الجزائرية كايليا نمور خطفت الذهبية الأولى للعرب في مسابقة العارضتين المختلفتي الارتفاع في منافسات الجمباز.
وضمنت خليف في وزن 66 كلغ فضية على الأقل وأحد المنتخبين المصري والمغربي برونزية في مسابقة كرة القدم للرجال.
وأضافت يافي ذهبية أولمبية إلى لقبها العالمي الذي أحرزته في بودابست عام 2023، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقطعت العداءة المولودة في كينيا، مسافة السباق بزمن 8:52.76 دقائق، محطّمة الرقم القياسي الأولمبي الذي كان مسجّلاً باسم الروسية غولنارا ساميتوفا-غالكينا منذ أولمبياد بكين عام 2008.
وفي ألعاب القوى، حلّت المغربية نورة النادي ثامنة في سلسلتها ضمن نصف نهائي 400 م حواجز الذي تصدّرته النجمتان الأميركية سيدني ماكلافلين-ليفرون والهولندية فيمكي بول.
وفي المصارعة اليونانية الرومانية، أخفق المصري عبد اللطيف منيع في مباراة البرونزية لوزن 130 كلغ، بخسارته أمام الصيني لينغجي مينغ 2-5 بالنقاط. أهدر تقدمه على خصمه، وعانى من الارهاق وإصابة في الفترة الأخيرة من نزاله الذي ابتسم للمصارع الصيني.
وفي وزن 97 كلغ، بلغ مواطنه محمد جبر نصف النهائي حيث خسر أمام الإيراني محمد هادي سارافي 0-6، بعد فوزه بنزالين. سيخوض نزاله على البرونزية الأربعاء.
وفي قفز الحواجز ضمن الفروسية، حلّ السعودي رمزي الدهامي في المركز الحادي عشر مرتكباً خطأ واحداً وبوقت قدره 82.73 ثانياً بعد أن كان شوطه التأهيلي من دون ارتكابه أي خطأ في المركز الـ16 ليبلغ النهائي.
وتلاه مواطنه عبر الرحمن الراجحي في المركز الثالث عشر بـ 85.68 ثانية، وحلّ الإماراتي عمر عبد العزيز المرزوقي في المركز التاسع عشر بـ 83.38 ثانية.
*
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