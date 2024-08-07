في صربيا... التحضيرات بدأت لبناء متحف لنوفاك ديوكوفيتش

في صربيا... التحضيرات بدأت لبناء متحف لنوفاك ديوكوفيتش

أعلن الرئيس الصربي الكسندر فوتشيفيتش الثلاثاء أن بلاده تستعد قريبا لبناء متحف لنجمها أسطورة كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش المتوج في البطولات الأربع الكبرى، 7 بطولات "ايه تي بي" ختامية، كأس ديفيس مرة واحدة وذهبية أولمبية.



وقال فوتشيتش "أجرينا المناقشات الأوليّة حول بناء متحف نوفاك ديوكوفيتش والذي من المتوقع أن يصبح عامل جذبٍ جديدٍ للمدينة"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأضاف "يوجد في مايوركا متحف مخصص لرافايل نادال. سنحرص على إظهار ما فعله ديوكوفيتش لبلدنا بطريقةٍ جاذبةٍ للسيّاح"، معرباً عن أمله في افتتاح المتحف في 2027.



ويُعتبر ديوكوفيتش، اللاعب الذي قضى أكبر عدد من الأسابيع في صدارة التصنيف العالمي والمصنف رقم 2 حالياً، منذ وقتٍ طويلٍ محبوب الجماهير في صربيا حيث يعود إليها بشكلٍ منتظمٍ علماً أنه مقيم في موناكو.



وكتب لاعب كرة المضرب على إنستغرام الثلاثاء بعد تتويجه باللقب الأولمبي للمرة الأولى عن عمر 37 عاماً "لم يكن من الممكن أن أتخلى أبداً عن حلمي، وهو الفوز بهذه الميدالية الذهبية، تماماً كما آمن بي الشعب الصربي دائماً".



وأردف قائلا "قد أكون أنا من يحمل هذه الميدالية، إلا أنني أريد من كل صربي أن يعرف أنها ملكٌ لنا جميعاً. تمثيل أمّتنا هو أعظم شرفٍ في العالم".