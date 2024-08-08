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بعد أولمبياد باريس 2024... هل يشارك نادال في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة؟

2024-08-08 | 02:34
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بعد أولمبياد باريس 2024... هل يشارك نادال في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة؟

بعد أولمبياد باريس 2024... هل يشارك نادال في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة؟

أعلن البطل الإسباني رافايل نادال يوم الأربعاء الفائت عدم مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وهي من ضمن البطولات الأخيرة الكبرى لكرة المضرب، وفق وكالة "فرانس برس".

وعلّل نادال، 38 عاماً، قراره بأنه لا يشعر بأنه قادر على تقديم أفضل ما لديه، بعد مشاركته في منافسات الفردي والزوجي ضمن أولمبياد باريس 2024.

كتب الإسباني المتوّج بـ22 بطولة كبيرة عبر حسابه على "إكس"، تويتر سابقاً، "لا أعتقد أنه سيكون بإمكاني تقديم 100 في المئة من جهدي هذه المرة".

وأضاف نادال المتوّج باللقب أربع مرات، أن الحدث المقبل الذي سيشارك فيه سيكون كأس لايفر في أيلول المقبل في العاصمة الألمانية برلين.

وسيكون هذا الغياب السادس عن آخر سبع بطولات كبرى، مع استثناء مشاركته في رولان غاروس الفرنسية هذا العام حيث خرج من الدور الأوّل.

وتابع نادال في منشوره "مرحباً جميعاً، أكتب اليوم لأُعلمكم أنني قررت عدم المشاركة هذا العام في بطولات الولايات المتحدة حيث لديّ ذكريات رائعة".

وأضاف "سأفتقد تلك الليالي المشوّقة والمميّزة في نيويورك على ملعب آرثر آش".

وأردف "شكر خاص لكل جمهوري في الولايات المتحدة. سأفتقدكم جميعاً وسأراكم في وقتٍ آخر. بالتوفيق للجميع في بطولة الولايات المتحدة الرائعة دائماً".

وكان نادال المتوّج بذهبية أولمبياد 2008، والذي عانى من إصاباتٍ كثيرة في الفترة الماضية، خرج من الدور الثاني أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ضمن أولمبياد باريس، ثم مع مواطنه كارلوس ألكاراس من الدور ربع النهائي للزوجي.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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