خاصّ للـLBCI: ماذا قالت العداءة البحرينية سلوى عيد بعد نيلها ثاني ميدالية بأولمبياد باريس لسباق 400 متر للسيدات؟ (صور)

أحرزت العداءة البحرينية سلوى عيد الميدالية الفضية لسباق 400 متر للسيدات بزمن 48.53 ثانية، لتهدي البحرين ثاني ميدالية بأولمبياد باريس 2024.

في تصريح خاصّ للـLBCI، قالت الشابة الرياضية: "سعيدة بنجاحي بفضل الله. ويشرفني أن أمثل البحرين على الساحة العالمية".



وأضافت: "هذه الميدالية ليست لي وحدي، بل هي لكل شخص محب للبحرين، هي ميدالية للبلد الذي احتضن أحلامي وطموحاتي".



وتابعت بالقول: "سأظل دائماً أسعى لتحقيق أحلامي، ورفع اسمه عالياً، في كل خطوة أخطوها، في كل تحدٍ أخوضه."