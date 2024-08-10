الجزائرية إيمان خليف تحصد ذهبية في الملاكمة وسط خلاف على هويتها الجنسية

فازت الجزائرية إيمان خليف على الصينية يانغ ليو لتحصد الميدالية الذهبية في الملاكمة لوزن الوسط (تحت 66 كيلوغراما) في دورة الألعاب الأولمبية في باريس اليوم الجمعة.



وكانت خليف، الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، والملاكمة التايوانية لين يو-تينغ في دائرة الضوء في ألعاب باريس وسط خلاف بشأن هويتهما الجنسية هيمن على عناوين الأخبار.



وحصلت كل من التايلاندية تانتام سوانابينج والتايوانية تشين نين تشين على الميدالية البرونزية.