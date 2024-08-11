قد تكون المشاركة الأنجح في تاريخهم... 5 ميداليات للعرب في اليوم نفسه في الأولمبياد!

قد تكون المشاركة الأنجح في تاريخهم... 5 ميداليات للعرب في اليوم نفسه في الأولمبياد!

ابتسم السبت في وجه العرب قبل يوم من اختتام أولمبياد باريس رسمياً، فأحرزوا ذهبية، فضية وثلاث برونزيات وضمنوا أخرى فضية، لتكون الألعاب الأنجح في تاريخ مشاركاتهم.



ورفع العرب رصيدهم إلى 6 ذهبيات حتى الآن في باريس، مقابل 5 في نسخة طوكيو صيف 2021 التي كانت الأنجح لهم.



وأهدى أحمد الجندي مصر ذهبيتها الأولى، في مسابقة الخماسي الحديث مع تحطيمه الرقم القياسي العالمي.



وسجّل الجندي، حامل فضية طوكيو قبل ثلاث سنوات، 1555 نقطة، متفوّقاً على الياباني تايشو ساتو والإيطالي جورجو مالان.



وقال ابن الرابعة والعشرين بعد تتويجه "عانيت كثيراً في آخر ثلاث سنوات على الصعيدين الجسدي والذهني بسبب الأوجاع والإصابات. أنا سعيد لانها لم تجبرني على التوقف".



وأحرزت الربّاعة المصرية سارة سمير فضية وزن 81 كلغ في مسابقة رفع الأثقال، فأضافتها لبرونزية وزن 69 كلغ في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.



وفي مشاركته الأولمبية الأخيرة، بات النجم القطري معتز برشم أول رياضي يحرز ميدالية في الوثب العالي أربع مرات متتالية، بعد حصوله على البرونزية على ملعب ستاد دو فرانس.



وسجّل برشم 2.34 م واحتل المركز الثالث خلف النيوزيلندي هاميش كير صاحب الذهبية ووصيفه الأميركي شيلبي ماكأيوين اللذين قفزا 2.36 م.



وأحرز العداء الجزائري جمال سجاتي أول ميدالية أولمبية في مسيرته، بعد حلوله ثالثاً في سباق 800 م، خلف بطل السباق الكيني إيمانويل وانيونيي، ووصيفه بطل العالم الكندي ماركو أروب.



وأحرز الربّاع البحريني غور ميناسيان برونزية وزن +102 في رياضة رفع الأثقال واحتل المركز الثالث خلف الجورجي لاشا تالاخادزه والأرميني فارازدات لالايان.



وضمن البحريني أحمد تاج الدين إحراز ميدالية فضية على الأقل، بعد بلوغه نهائي وزن 97 كلغ ضمن المصارعة الحرّة.



وخرج الرباع القطري فارس إبراهيم من الباب الضيّق لمنافسات رفع الأثقال لوزن 102 كلغ، مخفقاً بالدفاع عن اللقب الذي أحرزه في طوكيو قبل ثلاث سنوات.



وكان إبراهيم، البالغ 26 عاماً، منح قطر أوّل ذهبية في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، بحصده ذهبية وزن 96 كلغ في ألعاب طوكيو محققاً رقماً أولمبياً.



وفي الكرة الطائرة الشاطئية، لن يحرز الثنائي القطري شريف يونس سامبا وأحمد تيجان ميدالية كما فعلا في طوكيو، عندما نالا برونزية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



