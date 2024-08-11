الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

الشعلة الأولمبية قد تصبح مشهدًا دائماً في سماء باريس... وهذه التفاصيل

2024-08-11 | 06:20
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الشعلة الأولمبية قد تصبح مشهدًا دائماً في سماء باريس... وهذه التفاصيل

الشعلة الأولمبية قد تصبح مشهدًا دائماً في سماء باريس... وهذه التفاصيل

باتت الشعلة الأولمبية التي ترتفع في سماء باريس كل ليلة تحت منطاد ضخم، مشهداً شعبياً يُمكن أن يبقى دائماً في فرنسا.

وفي الواقع، إن هذا الطوق الناري البالغ طوله سبعة أمتار في أسفل المنطاد، ليس ناراً، بل عبارةً عن سُحب من الضباب مضاءة بأشعة "ليد"، من تصميم شركة الكهرباء الفرنسية  وتعمل بشكلٍ كامل من الطاقة المتجددة.

وكل ليلة عند غروب الشمس، تُطلق الشعلة في السماء لمدة ساعتين بواسطة منطاد هيليوم يبلغ ارتفاعه 30 متراً، مُغطىّ بطلاء لامع يعكس الضوء.

وحُجزت كل الأماكن البالغ عددها 10 آلاف يومياً لمشاهدة هذا المشهد عن قرب حتى نهاية الألعاب الأحد، وستعود الشعلة مجدداً خلال الألعاب البارالمبية في نهاية الشهر.

ويتحدث الآن العديد من السياسيين عن جعل هذه الشعلة جزءاً دائماً أو تقليدياً في سماء باريس، وذلك كما حصل في مدن أولمبية أخرى مثل برشلونة الإسبانية وسوتشي الروسية وغرونوبل الفرنسية.

ويبقى هذا القرار في يد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وكانت هذه الفكرة قد طرحت للمرة الأولى من قبل رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو التي أخبرت قناة فرنسا 2 بأنها "مهتمة جداً" بالحفاظ عليها.

وأعرب مصمم هذا المعلم الجديد، ماتيو لوأنّور، عن دهشته الكبيرة من الشعبية الهائلة التي حظيَ بها، حيث يتوافد الآلاف يومياً لالتقاط الصور، وقال لوكالة فرانس برس "هذا الأمر أثر فيَّ كثيراً، ولم أكن أتوقعه بهذه الدرجة".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

الأولمبية

مشهدًا

دائماً

باريس...

التفاصيل

قد تكون المشاركة الأنجح في تاريخهم... 5 ميداليات للعرب في اليوم نفسه في الأولمبياد!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-07-23

أولمبياد باريس 2024... سنوب دوغ يستعد لحمل الشعلة الأولمبية!

LBCI
موضة وجمال
2024-06-24

أسبوع الموضة للأزياء الراقية ينطلق اليوم في باريس وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2024-08-09

في فنلندا... عشبة بحرية قديمة تذهل الباحثين وهذه التفاصيل!

LBCI
رياضة
2024-08-07

ذهبية جديدة للعرب ونصف نهائي ناري في مسابقة كرة السلة ضمن الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
03:35

قد تكون المشاركة الأنجح في تاريخهم... 5 ميداليات للعرب في اليوم نفسه في الأولمبياد!

LBCI
رياضة
2024-08-10

الجزائرية إيمان خليف تحصد ذهبية في الملاكمة وسط خلاف على هويتها الجنسية

LBCI
رياضة
2024-08-10

خاصّ للـLBCI: ماذا قالت العداءة البحرينية سلوى عيد بعد نيلها ثاني ميدالية بأولمبياد باريس لسباق 400 متر للسيدات؟ (صور)

LBCI
رياضة
2024-08-09

شارك في أولمبياد باريس... توقيف مصارع مصري في فرنسا والسبب صادم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-08-09

ما حصل مع هذا الطبيب لم يكن متوقعاً: تجاهل أعراضه لمدة سنة كاملة وهذه النتيجة!

LBCI
حال الطقس
01:54

استقرار نسبي بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار دولية
2024-07-19

بلينكن: المفاوضات حول وقف لإطلاق النار في غزة تقترب من "خط النهاية"

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-10

وزارة الصحة في غزة: 39790 فلسطينيا استشهدوا و92002 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:06

الراعي:البلاد تسير إلى الوراء وسط فراغ سدّة الرئاسة

LBCI
أخبار دولية
05:51

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

LBCI
أمن وقضاء
03:53

العثور على الهيكل الرئيسي للصاروخ الذي كان سقط في أحراج مرياطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:46

باسيل يؤكد الإلتزام بمواجهة كل معتد على أرضنا

LBCI
أخبار دولية
14:31

زيلينسكي يقر بعمليات عسكرية تهدف إلى "نقل الحرب" لروسيا إثر التوغل الأوكراني

LBCI
رياضة
13:47

ليلة العرب مع الذهب في ألعاب باريس وإسبانيا تنهي أحلام الديوك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هكذا يستعد حزب الله لسيناريو توسع الحرب في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:40

مجزرة مدرسة التابعين بغزة أثارت مواقف عربية ودولية... اليكم أبرزها

LBCI
أخبار دولية
13:39

الإنتخابات الرئاسية الأميركية: زلات وتقلبات في مواقف المرشحين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:05

بعد أشهر قليلة على ولادة طفلتهما... هكذا عثر زوج مفجوع على زوجته في المنزل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هكذا يستعد حزب الله لسيناريو توسع الحرب في المنطقة

LBCI
صحف اليوم
00:09

مسؤول حكومي لـ"الأنباء الكويتية": تفاؤل كبير بالوصول إلى حل...وغياب بري لإعطاء طابع وطني

LBCI
موضة وجمال
14:40

لقاء جمع ندى كوسا مع مشتركات ملكة جمال لبنان 2024... سهرة ممتعة وأجواء من الفرح (صور)

LBCI
أمن وقضاء
11:10

شعبة المعلومات أوقفت شخصًا تم تناقل صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو مسلح ويرتدي بزات عسكرية مختلفة

LBCI
آخر الأخبار
15:52

معاريف: التقديرات الأميركية والإسرائيلية ترجح أن ينفذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 القادمة

LBCI
أمن وقضاء
03:53

العثور على الهيكل الرئيسي للصاروخ الذي كان سقط في أحراج مرياطة

LBCI
آخر الأخبار
15:46

معاريف: التقديرات الأميركية والإسرائيلية ترجح أن يقوم حزب الله بمهاجمة إسرائيل ثم تهاجمها إيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More