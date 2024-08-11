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رغم منافسته المضيف الفرنسي بصعوبة... منتخب الولايات المتحدة يحرز ذهبية السيدات مجدداً

2024-08-11 | 11:36
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رغم منافسته المضيف الفرنسي بصعوبة... منتخب الولايات المتحدة يحرز ذهبية السيدات مجدداً

رغم منافسته المضيف الفرنسي بصعوبة... منتخب الولايات المتحدة يحرز ذهبية السيدات مجدداً

سار منتخب سيدات الولايات المتحدة على خطى الرجال وأحرز مجدداً لقب مسابقة كرة السلة بفوزه الصعب جداً على المضيف الفرنسي بفارق نقطة فقط 67-66 الأحد على ملعب "بيرسي أرينا" في اليوم الأخير من أولمبياد باريس 2024.

وجاء تتويج الأميركيات باللقب الأولمبي بعد يوم من فوز منتخب الرجال باللقب الخامس توالياً بتغلبه في النهائي على فرنسا أيضاً.

وكان نهائي باريس الأصعب على الأميركيات منذ تتويجهن بلقبهن الثاني عام 1988 في سيول حين تغلبن على يوغوسلافيا بفارق 7 نقاط 77-70، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

ورغم جلوسها على مقاعد البدلاء طيلة المباراة، دخلت ديانا تورازي عن 42 عاماً تاريخ الألعاب باحرازها ذهبيتها السادسة في انجاز أولمبي غير مسبوق في الرياضات الجماعية إن كان عند الرجال أو السيدات.

وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء من منتخبي الرجال الفرنسي والأميركي، كانت آجا ويلسون أفضل الأميركيات بـ21 نقطة مع 13 متابعة وأضافت كيلسي بلوم 12، فيما تألقت في الجهة المقابلة غابي وليامس بتسجيلها 19 نقطة مع 7 متابعات.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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