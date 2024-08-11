انطلاق حفل ختام أولمبياد باريس... ولوس أنجلوس على موعد مع النسخة المقبلة

انطلاق حفل ختام أولمبياد باريس... ولوس أنجلوس على موعد مع النسخة المقبلة

انطلق حفل ختام ألعاب باريس 2024 الصيفية مساء الاحد ببث صور جوية لنهر السين وبعض اللحظات البارزة من حفل الافتتاح في 26 تموز، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وبعد أيام عدة من المنافسات، ستمرر العاصمة الفرنسية الشعلة الأولمبية إلى لوس أنجلوس، المدينة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2028، في ختام الاحتفالات في حديقة التويلري، حيث يقع المرجل الأولمبي، وفي ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني.



وبدأت الاحتفالات في حديقة التويلري حيث اطفأ السباح الفرنسي ليون مارشان، الفائز بأربع ميداليات ذهبية، المرجل الأولمبي، أحد أبرز رموز الألعاب، لنتقل الشعلة في فانوس إلى الملعب.



ومع استضافة لوس أنجلوس النسخة المقبلة في 2028، من المتوقع أن يشهد الحفل حضور نجم هوليوود توم كروز المتوقع أن يلعب دوراً في عملية التسليم.



وأطلقت احدى ابرز المغنيات المعاصرات زاهو دي ساغازان البرنامج الفني للحفل بغناء مقطوعة كلاسيكية خالدة في قصر التويلري "تحت سماء باريس".



وأضفت الفنانة الشابة البالغة 24 عاماً لمسة قديمة على بداية الحفل، حيث غنى هذا النشيد للعاصمة أعظم الفنانين، بما في ذلك إديت بياف وإيف مونتان وميراي ماتيو.



ورافقت الأغنية إطفاء المرجل الأولمبي ورحيل الشعلة بين يدي السباح مارشان.



ويهدف هذا العرض الذي يُقام وفق اجراءات أمنية مشددة إلى أن يكون مختلفا تماماً عن حفل الافتتاح، الذي اقيم على طول نهر السين وأطلق الألعاب الأولمبية في باريس بأسلوب أنيق.