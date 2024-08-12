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الأرجنتيني مارتينيس يستمر في صفوف إنتر حتى عام 2029
2024-08-12 | 15:06
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الأرجنتيني مارتينيس يستمر في صفوف إنتر حتى عام 2029
سيستمر المهاجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيس في صفوف إنتر بطل إيطاليا حتى عام 2029 كما أعلن الأخير الإثنين.
وقال النادي الايطالي في بيان "يؤكد إنتر أنه توصل الى اتفاق لتجديد عقد لاوتارو مارتينيس. وقّع اللاعب عقدا ينتهي في 30 حزيران 2029".
وذكرت تقارير صحافية بأن مارتينيس سيتقاضى راتبا قدره 9 ملايين يورو في الموسم الواحد بعد تجديد عقده الحالي الذي ينتهي بعد عامين.
وكان الرئيس التنفيذي الرياضي للإنتر جوسيبي موراتا، كشف في وقت سابق ان مارتينيس وافق على توقيع عقده الجديد، لكن النادي سينتظر الإعلان عنه حتى عودته من إجازته بعد مشاركته في بطولة كوبا أميركا.
وساهم مارتينيس بشكل كبير في احتفاظ الأرجنتين بلقب كوبا أميركا، حيث سجل خمسة أهداف بينها الهدف الوحيد في مرمى كولومبيا في المباراة النهائية.
وتألق مارتينيس في صفوف إنتر الموسم الفائت وتوج هدافا للدوري الإيطالي بتسجيله 24 هدفا في 33 مباراة ليقوده الى لقبه الثاني في السنوات الأربع الماضية.
يُعد تجديد لاوتارو لعقده مع إنتر بمثابة دفعة كبيرة للنادي الذي انهى الموسم الماضي وسط البلبلة بعد التغيير المفاجئ في الملكية.
استحوذ صندوق الاستثمار "أوكتري" على إنتر بعد أيام فقط من تتويج الأخير بطلا للدوري الإيطالي للمرة العشرين في تاريخه عندما تخلف المالك السابق سونينغ عن سداد قرض بقيمة 395 مليون يورو.
وسبق للمدرب سيموني إينزاغي أن جدد عقده مع إنتر حتى عام 2026 خلال الشهر الحالي، بينما وقع لاعب خط الوسط نيكولو باريلا عقدًا جديدًا حتى عام 2029 قبل كأس أوروبا 2024.
ويبدأ إنتر حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي أمام جنوى في 17 آب.
*
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