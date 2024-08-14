بعد تعرضها للتنمر... إيمان خليف تقاضي شخصيات معروفة وإيلون ماسك "على رأس اللائحة"!

رفعت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف دعوى قضائية ضد الملياردير الأميركي إيلون ماسك والمؤلفة الروائية جي كي رولينغ بشأن تعرضها للتنمر إلكترونياً بعد مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وقال نبيل بودي، محامي اللاعبة الجزائرية، لمجلة فارايتي إنه تم ذكر ماسك ورولينغ في الشكوى الجنائية التي قدمها إلى مركز مكافحة الكراهية عبر الإنترنت التابع لمكتب المدعي العام في فرنسا الأسبوع الفائت.

وأضاف بودي أن "لدى النيابة الحرية الكاملة لتكون قادرة على التحقيق ضد جميع الأشخاص".

وأشار بودي أيضاً إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيخضع للتحقيق بسبب التغريدة التي نشرها في وقت سابق والتي جاء فيها: "سأبعد الرجال عن الرياضات النسائية".

ونشرت رولينغ، وهي مؤلفة سلسلة "هاري بوتر"، صورة لخليف خلال مواجهتها اللاعبة الإيطالية أنجيلا كاريني وكتبت: "تستمتع بحزن امرأة ضربتها للتو على رأسها".

ومن جهته، أعاد ماسك مشاركة منشور بطل السباحة رايلي جاينز الذي ادعى أن "الرجال لا ينتمون إلى الرياضات النسائية" وكتب: "بالتأكيد".

وواجهت خليف بعد مشاركتها في أولمبياد باريس 2024 اتهامات عديدة بشأن هويتها الجنسية بالإضافة إلى حملات الاستنكار والتنمر التي تعرضت لها من قبل الجمهور وبعض الشخصيات المعروفة.

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