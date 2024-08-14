كريستيانو رونالدو يقود النصر للحاق بالهلال الى النهائي... وهذه التفاصيل

كريستيانو رونالدو يقود النصر للحاق بالهلال الى النهائي... وهذه التفاصيل

فاز النصر على نظيره التعاون 2-0 الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من الكأس السوبر السعودية لكرة القدم.



وفي التفاصيل، سجل هدفا النصر أيمن يحيى والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وشهد اللقاء طرد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في اللحظات الاخيرة.



ويلتقي النصر غريمه التقليدي الهلال في النهائي السبت بعدما فاز الأخير على نظيره الأهلي بركلات الترجيح الثلاثاء.



وسيغيب بروزفيتش عن مواجهة النهائي للإيقاف بسبب الطرد إلى جانب سامي النجعي الذي تعرض للإصابة في الركبة ولم يشارك في التدريبات خلال الفترة الفائتة.



وفضل البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر عدم المجازفة بإشراك البرازيلي اندرسون تاليسكا العائد من الإصابة أساسيا ودفع به في الشوط الثاني من المباراة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



فيما شارك رونالدو من بداية المباراة رغم غيابه عن كل المباريات الودية للنصر في معسكر البرتغال. وشكل الحارس البرازيلي بينتو قوة إضافية حقيقية للنصر وهو التعاقد الوحيد للنصر حتى الآن في الميركاتو الصيفي.