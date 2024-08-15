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بعد انفصاله عن تشلسي... بوكيتينو يوافق على تدريب منتخب أميركا

2024-08-15 | 14:20
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بعد انفصاله عن تشلسي... بوكيتينو يوافق على تدريب منتخب أميركا

بعد انفصاله عن تشلسي... بوكيتينو يوافق على تدريب منتخب أميركا

كشفت وسائل إعلام أميركية محلية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وافق على الإشراف على منتخب كرة القدم الأميركي، وذلك وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ونقلت صحيفة "ذي أثلتيك" وشبكة "اي أس بي ان" عن مصادر لم تكشف عنها أن بوكيتينو الذي انفصل عن تشلسي الإنكليزي سيحل بدلاً من غريغ برهالتر.

ويصل بوكيتينو ،52 عاما، قبل عامين من استضافة الولايات المتحدة مونديال 2026 إلى جانب جارتيها المكسيك وكندا.

وسبق لبوكيتينو الإشراف على تدريب ساوثمبتون وتوتنهام الإنكليزيين أيضا وباريس سان جرمان الفرنسي.

وذكرت التقارير أن الصفقة تم التوصل إليها بعد عدة محادثات مع المدير الفني للاتحاد الأميركي لكرة القدم مات كروكر، وأنه لم يتم توقيع أي عقد قبل الحصول على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الاتحاد الأميركي.

وأشارت "اي اس بي ان"  أن المدرب الأرجنتيني لا يمكنه توقيع عقد مع الاتحاد الاميركي للعبة حتى يتم حل وضعه المالي مع تشلسي، لكنها أشارت أنه من المتوقع تولي بوكيتينو تدريب المنتخب الأميركي في الوقت المناسب لخوض مباراة ودية ضد كندا في 7 أيلول في كانساس سيتي، بحسب الشبكة الأميركية.
 
 
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