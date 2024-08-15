الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد انفصاله عن تشلسي... بوكيتينو يوافق على تدريب منتخب أميركا
2024-08-15 | 14:20
شارك
2
min
بعد انفصاله عن تشلسي... بوكيتينو يوافق على تدريب منتخب أميركا
بعد انفصاله عن تشلسي... بوكيتينو يوافق على تدريب منتخب أميركا
كشفت وسائل إعلام أميركية محلية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وافق على الإشراف على منتخب كرة القدم الأميركي، وذلك وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ونقلت صحيفة "ذي أثلتيك" وشبكة "اي أس بي ان" عن مصادر لم تكشف عنها أن بوكيتينو الذي انفصل عن تشلسي الإنكليزي سيحل بدلاً من غريغ برهالتر.
ويصل بوكيتينو ،52 عاما، قبل عامين من استضافة الولايات المتحدة مونديال 2026 إلى جانب جارتيها المكسيك وكندا.
وسبق لبوكيتينو الإشراف على تدريب ساوثمبتون وتوتنهام الإنكليزيين أيضا وباريس سان جرمان الفرنسي.
وذكرت التقارير أن الصفقة تم التوصل إليها بعد عدة محادثات مع المدير الفني للاتحاد الأميركي لكرة القدم مات كروكر، وأنه لم يتم توقيع أي عقد قبل الحصول على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الاتحاد الأميركي.
وأشارت "اي اس بي ان" أن المدرب الأرجنتيني لا يمكنه توقيع عقد مع الاتحاد الاميركي للعبة حتى يتم حل وضعه المالي مع تشلسي، لكنها أشارت أنه من المتوقع تولي بوكيتينو تدريب المنتخب الأميركي في الوقت المناسب لخوض مباراة ودية ضد كندا في 7 أيلول في كانساس سيتي، بحسب الشبكة الأميركية.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
انفصاله
تشلسي...
بوكيتينو
يوافق
تدريب
منتخب
أميركا
التالي
خرج في نزهة مع كلبه ثم وقعت الفاجعة... مشادة كلامية كادت أن تودي بوالد نجم كرة قدم وهذه التفاصيل!
كريستيانو رونالدو يقود النصر للحاق بالهلال الى النهائي... وهذه التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-08-12
كوريا الجنوبية وأميركا ستجريان تدريبات سنوية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية
أخبار دولية
2024-08-12
كوريا الجنوبية وأميركا ستجريان تدريبات سنوية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-11
منتخب نجوم أميركا في كرة السلة يحصد لقبه الخامس في الاولمبياد… وقصة ملهمة وراء نجاح اللاعب الباكستانيّ
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-11
منتخب نجوم أميركا في كرة السلة يحصد لقبه الخامس في الاولمبياد… وقصة ملهمة وراء نجاح اللاعب الباكستانيّ
0
رياضة
2024-07-23
أغيري يعود لتدريب منتخب المكسيك
رياضة
2024-07-23
أغيري يعود لتدريب منتخب المكسيك
0
أمن وقضاء
09:06
مخيم تدريبي للفرق القتالية في أمن الدولة
أمن وقضاء
09:06
مخيم تدريبي للفرق القتالية في أمن الدولة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:00
توتنهام يوقف بيسوما بشكل مفاجئ والسبب: مقطع فيديو؟!
رياضة
14:00
توتنهام يوقف بيسوما بشكل مفاجئ والسبب: مقطع فيديو؟!
0
رياضة
11:40
بعد إضاعته ركلة حرة جديدة... "جملة" تعرض كريستيانو رونالدو للسخرية: ما القصة؟ (فيديو)
رياضة
11:40
بعد إضاعته ركلة حرة جديدة... "جملة" تعرض كريستيانو رونالدو للسخرية: ما القصة؟ (فيديو)
0
منوعات
05:04
خرج في نزهة مع كلبه ثم وقعت الفاجعة... مشادة كلامية كادت أن تودي بوالد نجم كرة قدم وهذه التفاصيل!
منوعات
05:04
خرج في نزهة مع كلبه ثم وقعت الفاجعة... مشادة كلامية كادت أن تودي بوالد نجم كرة قدم وهذه التفاصيل!
0
رياضة
2024-08-14
كريستيانو رونالدو يقود النصر للحاق بالهلال الى النهائي... وهذه التفاصيل
رياضة
2024-08-14
كريستيانو رونالدو يقود النصر للحاق بالهلال الى النهائي... وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:37
الوكالة الوطنية للإعلام: محيط دير ميما في دير ميماس تعرض لقصف إسرائيلي بالقذائف الحارقة
آخر الأخبار
04:37
الوكالة الوطنية للإعلام: محيط دير ميما في دير ميماس تعرض لقصف إسرائيلي بالقذائف الحارقة
0
آخر الأخبار
03:15
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف بلدة الخيام تسبب باندلاع النيران في منزل بعد استهدافه
آخر الأخبار
03:15
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف بلدة الخيام تسبب باندلاع النيران في منزل بعد استهدافه
0
منوعات
2024-06-16
بحثًا عن المال والاستقرار المادي... أربعينية تتخلى عن مهنتها وتتخذ قرارًا صادمًا!
منوعات
2024-06-16
بحثًا عن المال والاستقرار المادي... أربعينية تتخلى عن مهنتها وتتخذ قرارًا صادمًا!
0
أمن وقضاء
2024-07-08
الجيش: عمليات دهم وتوقيف مطلوب في مخيم نهر البارد
أمن وقضاء
2024-07-08
الجيش: عمليات دهم وتوقيف مطلوب في مخيم نهر البارد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
بين مرجعيون والعباسية... الاستهدافات الاسرائيلية تزداد عشوائية واجراما
تقارير نشرة الاخبار
13:59
بين مرجعيون والعباسية... الاستهدافات الاسرائيلية تزداد عشوائية واجراما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين مرجعيون والعباسية... الاستهدافات الاسرائيلية تزداد عشوائية واجراما
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بين مرجعيون والعباسية... الاستهدافات الاسرائيلية تزداد عشوائية واجراما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في الرياضة... السوبر ريال مدريد يُحرز لقب كأس السوبر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في الرياضة... السوبر ريال مدريد يُحرز لقب كأس السوبر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قرية OMT Summer in action الصيفية تشتعل … على أنغام الأخوان شحادة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قرية OMT Summer in action الصيفية تشتعل … على أنغام الأخوان شحادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عيد السيدة لا يشبه اي عيد آخر وهكذا يحتفل به اللبنانيون
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عيد السيدة لا يشبه اي عيد آخر وهكذا يحتفل به اللبنانيون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مفاوضات الدوحة انطلقت.. والهدف وقف اطلاق النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مفاوضات الدوحة انطلقت.. والهدف وقف اطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
13:29
وزارة الخارجية الاميركية: لا نريد وضع سقف زمنيّ لمسار المفاوضات
أخبار دولية
13:29
وزارة الخارجية الاميركية: لا نريد وضع سقف زمنيّ لمسار المفاوضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
المشهد الاقتصاديّ في باريس بعد الأولمبياد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
المشهد الاقتصاديّ في باريس بعد الأولمبياد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
آلة القتل الإسرائيلية مستمرة وسط تخبط داخلي ومطالبات بإقرار صفقة الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:27
آلة القتل الإسرائيلية مستمرة وسط تخبط داخلي ومطالبات بإقرار صفقة الأسرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
05:26
بعد مرور أيام على الهزة الأرضية... العالم الهولندي يحذّر سكان هذه الدول: "ابقوا في حالة تأهب"! (فيديو)
منوعات
05:26
بعد مرور أيام على الهزة الأرضية... العالم الهولندي يحذّر سكان هذه الدول: "ابقوا في حالة تأهب"! (فيديو)
2
فنّ
13:13
قضية وفاة ماثيو بيري تابع... تطورات جديدة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!
فنّ
13:13
قضية وفاة ماثيو بيري تابع... تطورات جديدة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!
3
آخر الأخبار
02:16
القناة 12 الإسرائيلية: شخصيات أميركية رفيعة المستوى تقول إن إسرائيل لن تنجح في القضاء على حماس كليا
آخر الأخبار
02:16
القناة 12 الإسرائيلية: شخصيات أميركية رفيعة المستوى تقول إن إسرائيل لن تنجح في القضاء على حماس كليا
4
صحف اليوم
00:32
عن أجواء المباحثات التي اجراها هوكشتاين بالامس.. هذ ما كشفته المصادر (الجمهورية)
صحف اليوم
00:32
عن أجواء المباحثات التي اجراها هوكشتاين بالامس.. هذ ما كشفته المصادر (الجمهورية)
5
آخر الأخبار
01:41
هآرتس: مسؤولون بإدارة بايدن يقولون قبيل بدء قمة الدوحة إن تحرير المختطفين ممكن من خلال المفاوضات فقط
آخر الأخبار
01:41
هآرتس: مسؤولون بإدارة بايدن يقولون قبيل بدء قمة الدوحة إن تحرير المختطفين ممكن من خلال المفاوضات فقط
6
فنّ
03:52
نجم يافع في مشهد رومانسي مع حبيبته الجديدة... قبلات واحتضان على البحر (صور)
فنّ
03:52
نجم يافع في مشهد رومانسي مع حبيبته الجديدة... قبلات واحتضان على البحر (صور)
7
أخبار دولية
14:38
مصادر قناة القاهرة الإخبارية المِصرية: الخلافات بين الطرفين في محادثات وقف إطلاق النار في غزة لا تزال كبيرة
أخبار دولية
14:38
مصادر قناة القاهرة الإخبارية المِصرية: الخلافات بين الطرفين في محادثات وقف إطلاق النار في غزة لا تزال كبيرة
8
منوعات
15:00
بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!
منوعات
15:00
بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More