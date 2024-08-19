السويسري يان سومر يعلن اعتزاله اللعب الدولي

السويسري يان سومر يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن حارس مرمى منتخب سويسرا ونادي إنتر الايطالي يان سومر، البالغ من العمر 35 عاما، اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي بعد مسيرة استمرت 12 عاما مع منتخبه الوطني.



وقال سومر في بيان "بعد دراسة متأنية، قررت إنهاء مسيرتي كحارس مرمى للمنتخب السويسري. لقد كان شرفا وامتيازا عظيما بالنسبة لي أن أتمكن من تمثيل بلدي على أعلى مستوى على مدى 12 عاما خلال 94 مباراة دولية".



وأضاف سومر الذي حافظ على نظافة شباكه 35 مرة في 94 مباراة "مع ختام نهايات كأس أوروبا عند جيراننا الألمان، حيث قضيت سابقا سنوات لا تُنسى في الدوري الألماني، حان الوقت لكي أقول وداعا".



ويُعتبر سومر الحارس الأكثر تمثيلا على الصعيد الدولي في تاريخ منتخب سويسرا وكانت آخر مبارياته الدولية الإقصاء بركلات الترجيح في ربع نهائي كأس أوروبا ضد إنكلترا في 6 تموز في دوسلدورف.



وخاض سومر باكورة مبارياته الدولية في 30 أيار 2012، عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره بإشراف المدرب الشهير أوتمار هيتسفيلد، خلال مباراة ضد رومانيا في لوسيرن.



ومنذ اعتزال دييغو بيناليو بعد كأس العالم 2014، أصبح سومر الذي انضم إلى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بعد نهائيات البرازيل، الحارس الأول للمنتخب الوطني، وفق ما نقل وكالة "فرانس برس".