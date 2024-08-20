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كأس الأنتركونتينانتال "FIBA Intercontinental Cup 2024" حصريّاً في لبنان على الـ"LBCI"

2024-08-20 | 10:26
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كأس الأنتركونتينانتال "FIBA Intercontinental Cup 2024" حصريّاً في لبنان على الـ"LBCI"

كأس الأنتركونتينانتال "FIBA Intercontinental Cup 2024" حصريّاً في لبنان على الـ"LBCI"

تعرض المؤسّسة اللبنانيّة للإرسال إنترناسيونال "LBCI" حصريّاً في لبنان عبر قناتها الأرضيّة "LB2" كأس الأنتركونتينانتال "FIBA Intercontinental Cup 2024"، في الفترة المُمتدّة ما بين 12 و15 أيلول- سبتمبر 2024.

ويأتي هذا الإعلان المُشترك كجزء من الإتفاقيّة متعدّدة السنوات المُوقّعة بين الـ"LBCI" والـ"FIBA"، والتي تمنح عشاق الرياضة في لبنان فرصة مشاهدة مسابقات الإتحاد الدولي لكرة السلّة الدوليّة والقاريّة الكبرى حتى العام 2025.

وستُقام البطولة في سنغافورة للعام الثاني على التوالي، وهي المسابقة الأهمّ عالميّاً لأندية كرة السلة، وتضم فرقاً تُمثّل BCL Europe، BCL Americas، BCL Asia، NBL، BAL، NBA G-League، حيث ستشهد النسخة المُقبلة ستة فرق، واحدة عن كل قارة، تتنافس على اللقب العالمي على مدار 9 مباريات، وهي: الرياضي اللبناني، الـ Unicaja Malaga الإسباني، Quimsa الأرجنتيني، Petro De Luanda الأنجولي، Tasmania JackJumpers الأسترالي، وNBA G League United.

ويأتي عرض المسابقة في إطار مسيرة الـ"LBCI" الإعلاميّة الطويلة وإيمانها الراسخ بقوّة الرياضة ودعم الأندية الوطنيّة اللبنانيّة لكرة السلّة في المسابقات الدوليّة، حيث سيتمتّع مشاهدو الـ"LBCI" بتغطية خاصّة مباشرة من بيروت وسنغافورة، عبر الشاشة والمنصّات الرقميّة، مع مواكبة إعلاميّة من أشهر الخبراء والمُعلّقين لبنانيّاً وعربيّاً.

وعلّق رئيس مجلس إدارة- مدير عام الـ"LBCI" بيار الضاهر قائلاً: "نحن متحمّسون للتعاون مع الإتحاد الدولي لكرة السلة، لنُقدّم لمشاهدينا تجربة دوليّة فريدة من نوعها في كرة السلة. على مرّ السنوات، ساهمت العلاقة بين الإتحاد الدولي لكرة السلة والـ"LBCI" في دعم الأندية اللبنانية محلياً ودولياً، ونحن فخورون برؤية لبنان ممثلاً على خارطة الرياضة العالميّة اليوم، مع مسار نادي الرياضي المذهل الى كأس " FIBA Intercontinental Cup". ففي ظل التحدّيات، هو يعكس قدرة لبنان على التألّق على الساحة الدوليّة بقوة شبابه".

             
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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