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بهدف حل نزاعه المالي مع "سان جرمان"... مبابي يلجأ إلى رابطة المحترفين

2024-08-20 | 12:54
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بهدف حل نزاعه المالي مع "سان جرمان"... مبابي يلجأ إلى رابطة المحترفين

بهدف حل نزاعه المالي مع "سان جرمان"... مبابي يلجأ إلى رابطة المحترفين

قرر قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي اللجوء إلى اللجنة القانونية في رابطة محترفي كرة القدم في البلاد لحل نزاعه المالي مع نادي باريس سان جرمان، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء من مصدر مقرب من القضية والذي أكد معلومات ذكرتها صحيفة "لو موند". 

ودخل المهاجم الجديد لريال مدريد الإسباني منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جرمان الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.

ووفق صحيفة "لو موند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في شباط، رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (نيسان، أيار وحزيران)، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة".

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مبابي تواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) من خلال الاتحاد الفرنسي للعبة لحل هذه المسألة.

ولم يرغب نادي العاصمة في الرد، لكن مصدرا مقربا منه أوضح لفرانس برس أن "الأمور أكثر إيجابية خلف الكواليس وأن المناقشات الحاصلة تجري بشكل بناء منذ أشهر عدة"، مضيفا أن الإدارة الباريسية "لم تتلق أي شيء من رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا أو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

وأضاف المصدر "اللاعب يعرف ما وقع عليه في مناسبات متعددة، علنا وسرا".

وفي بداية العام، أفاد الطرفان أن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جرمان الصيف الماضي بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.

وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي. وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.

ووفق مصدر مقرب من القضية، فإن عدم دفع راتب مبابي في نيسان الماضي مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف 2023 بين اللاعب ونادي العاصمة.
 
 
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