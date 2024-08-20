الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
37
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بهدف حل نزاعه المالي مع "سان جرمان"... مبابي يلجأ إلى رابطة المحترفين
2024-08-20 | 12:54
شارك
3
min
بهدف حل نزاعه المالي مع "سان جرمان"... مبابي يلجأ إلى رابطة المحترفين
بهدف حل نزاعه المالي مع "سان جرمان"... مبابي يلجأ إلى رابطة المحترفين
قرر قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي اللجوء إلى اللجنة القانونية في رابطة محترفي كرة القدم في البلاد لحل نزاعه المالي مع نادي باريس سان جرمان، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء من مصدر مقرب من القضية والذي أكد معلومات ذكرتها صحيفة "لو موند".
ودخل المهاجم الجديد لريال مدريد الإسباني منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جرمان الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.
ووفق صحيفة "لو موند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في شباط، رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (نيسان، أيار وحزيران)، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة".
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مبابي تواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) من خلال الاتحاد الفرنسي للعبة لحل هذه المسألة.
ولم يرغب نادي العاصمة في الرد، لكن مصدرا مقربا منه أوضح لفرانس برس أن "الأمور أكثر إيجابية خلف الكواليس وأن المناقشات الحاصلة تجري بشكل بناء منذ أشهر عدة"، مضيفا أن الإدارة الباريسية "لم تتلق أي شيء من رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا أو الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".
وأضاف المصدر "اللاعب يعرف ما وقع عليه في مناسبات متعددة، علنا وسرا".
وفي بداية العام، أفاد الطرفان أن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جرمان الصيف الماضي بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.
وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي. وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.
ووفق مصدر مقرب من القضية، فإن عدم دفع راتب مبابي في نيسان الماضي مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف 2023 بين اللاعب ونادي العاصمة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
نزاعه
المالي
"سان
جرمان"...
مبابي
رابطة
المحترفين
التالي
كأس الأنتركونتينانتال "FIBA Intercontinental Cup 2024" حصريّاً في لبنان على الـ"LBCI"
السويسري يان سومر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-08-16
نتنياهو يدعو الوسطاء إلى "الضغط" على حماس بهدف التوصل إلى اتفاق
أخبار دولية
2024-08-16
نتنياهو يدعو الوسطاء إلى "الضغط" على حماس بهدف التوصل إلى اتفاق
0
اقتصاد
2024-08-09
توضيح من وزارة المالية بشأن إعطاء "مكافأة" بدل إنتاجية لموظفي الوزارة
اقتصاد
2024-08-09
توضيح من وزارة المالية بشأن إعطاء "مكافأة" بدل إنتاجية لموظفي الوزارة
0
رياضة
2024-08-08
"هلا مدريد"... مبابي يستعد لمباراته الرسمية الأولى مع ريال مدريد
رياضة
2024-08-08
"هلا مدريد"... مبابي يستعد لمباراته الرسمية الأولى مع ريال مدريد
0
اقتصاد
2024-08-07
اجتماع عمل في "المالية" بحث في تفعيل العمل الجمركي... والخليل استقبل عبد الله مع وفد خلية الأزمة في إقليم الخروب
اقتصاد
2024-08-07
اجتماع عمل في "المالية" بحث في تفعيل العمل الجمركي... والخليل استقبل عبد الله مع وفد خلية الأزمة في إقليم الخروب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
10:26
كأس الأنتركونتينانتال "FIBA Intercontinental Cup 2024" حصريّاً في لبنان على الـ"LBCI"
رياضة
10:26
كأس الأنتركونتينانتال "FIBA Intercontinental Cup 2024" حصريّاً في لبنان على الـ"LBCI"
0
رياضة
2024-08-19
السويسري يان سومر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
رياضة
2024-08-19
السويسري يان سومر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
0
رياضة
2024-08-18
بعد مشاركته في أولمبياد باريس... محطة رياضية جديدة تنتظر يابوسيلي
رياضة
2024-08-18
بعد مشاركته في أولمبياد باريس... محطة رياضية جديدة تنتظر يابوسيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-18
تعادل الوقت القاتل لقطبي ميلانو
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-18
تعادل الوقت القاتل لقطبي ميلانو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:57
فصيلة زقاق البلاط تحرّر طفلاً حجزه والده في مرآب في شارع كليمنصو وتعيده إلى والدته
أمن وقضاء
06:57
فصيلة زقاق البلاط تحرّر طفلاً حجزه والده في مرآب في شارع كليمنصو وتعيده إلى والدته
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-14
وسط تصاعد التوترات... واشنطن تدعم تل أبيب عسكريًا!
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-14
وسط تصاعد التوترات... واشنطن تدعم تل أبيب عسكريًا!
0
آخر الأخبار
2024-08-14
هوكستين بعد لقائه بري: طلب الرئيس بايدن مني العودة للبنان قبل مفاوضات غزة والحل الديبلوماسي ممكن
آخر الأخبار
2024-08-14
هوكستين بعد لقائه بري: طلب الرئيس بايدن مني العودة للبنان قبل مفاوضات غزة والحل الديبلوماسي ممكن
0
حال الطقس
2024-08-20
إستقرار نسبي بدرجات الحرارة ورطوبة عالية... إليكم الطقس بالتفاصيل
حال الطقس
2024-08-20
إستقرار نسبي بدرجات الحرارة ورطوبة عالية... إليكم الطقس بالتفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:32
بلينكن: لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة
أخبار دولية
16:32
بلينكن: لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة
0
أخبار دولية
14:47
كتائب القسام تنشر شريطًا مصوّرًا
أخبار دولية
14:47
كتائب القسام تنشر شريطًا مصوّرًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الرياضي يستهل تمارينه تحضيرا لبطولة العالم للاندية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الرياضي يستهل تمارينه تحضيرا لبطولة العالم للاندية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بالأرقام... البطالة وسوق العمل حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بالأرقام... البطالة وسوق العمل حول العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
استثمار إسرائيل في التنقيب عن الغاز شغّال...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
استثمار إسرائيل في التنقيب عن الغاز شغّال...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاعتداءات الاسرائيلة مستمّرة... والبقاع في دائرة الاستهداف مجدداً
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاعتداءات الاسرائيلة مستمّرة... والبقاع في دائرة الاستهداف مجدداً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين ترامب وهاريس... سوق الأسهم يتنبأ النتيجة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين ترامب وهاريس... سوق الأسهم يتنبأ النتيجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أميركا بين شروط نتنياهو وملاحظات حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أميركا بين شروط نتنياهو وملاحظات حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
احتجاجات على الحرب في غزة تُلقي بظلالها على حملة كامالا هاريس في مؤتمر الحزب الديموقراطي بشيكاغو
تقارير نشرة الاخبار
13:37
احتجاجات على الحرب في غزة تُلقي بظلالها على حملة كامالا هاريس في مؤتمر الحزب الديموقراطي بشيكاغو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:07
دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)
فنّ
11:07
دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)
2
خبر عاجل
04:58
3 مصادر لبنانية وفلسطينية للـ LBCI: المستهدف في غارة صيدا هو الضابط المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح وهو شقيق اللواء منير المقدح
خبر عاجل
04:58
3 مصادر لبنانية وفلسطينية للـ LBCI: المستهدف في غارة صيدا هو الضابط المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح وهو شقيق اللواء منير المقدح
3
خبر عاجل
13:22
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات
خبر عاجل
13:22
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات
4
منوعات
03:54
قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟
منوعات
03:54
قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟
5
أمن وقضاء
11:49
الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية
أمن وقضاء
11:49
الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية
6
خبر عاجل
00:44
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت وفريق من وزارة الأشغال في المحلة لمعالجة تصدع الفواصل على الجسر
خبر عاجل
00:44
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت وفريق من وزارة الأشغال في المحلة لمعالجة تصدع الفواصل على الجسر
7
أمن وقضاء
04:19
استهداف سيارة في محلة الفيلات - صيدا... وسقوط شهيد (فيديوهات)
أمن وقضاء
04:19
استهداف سيارة في محلة الفيلات - صيدا... وسقوط شهيد (فيديوهات)
8
فنّ
10:20
"ما حد له شغل بحياتي"... ليلى عبدالله تعلّق للمرة الأولى على حادثة تسريب صورها الجريئة برفقة جو جوناس! (فيديو)
فنّ
10:20
"ما حد له شغل بحياتي"... ليلى عبدالله تعلّق للمرة الأولى على حادثة تسريب صورها الجريئة برفقة جو جوناس! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More