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رياضة
بعد اعتزاله اللعب دولياً... غوندوغان يعود إلى مانشستر سيتي
2024-08-23 | 16:00
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بعد اعتزاله اللعب دولياً... غوندوغان يعود إلى مانشستر سيتي
بعد اعتزاله اللعب دولياً... غوندوغان يعود إلى مانشستر سيتي
أعلن نادي مانشستر سيتي عودة لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان إلى صفوفه بعد عام فقط مع برشلونة الإسباني، وذلك بحسب ما جاء في وكالة "فرانس برس".
ونشر سيتي في حسابه على موقع "إكس" مقطع فيديو لغوندوغان بالقميص الأزرق والرقم 19، يقول فيه "بصراحة من الصعب وصف الشعور، عندما تغادر هذا المكان تدرك ما كنت تمتلكه، تدرك كم كان رائعا ذلك الوقت، تدرك حجم كبر هذا النادي. أفضل ناد في العالم".
وتوج غوندوغان مع سيتي بلقب الدوري خمس مرات وساهم في قيادته للفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، قبل أن يتركه الصيف الفائت للالتحاق ببرشلونة.
وتابع ابن الـ33 عاما "لا أود المبالغة في الحنين، ما زال الأمر متعلقا بالمنافسة، بهذا الاندفاع، بتقديم أفضل نسخة من نفسك، وهذا طموح ما زلت أتمتع به.. أريد استعادة هذا الشعور. من الجميل جدا أن تشعر بالعودة إلى منزلك".
ولم يكن الإعلان عن عودة غوندوغان إلى الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2016 حتى 2023، مفاجئا إذ أفادت وسائل إعلام عدة في اليومين الأخيرين إلى توصله لاتفاق مع سيتي للدفاع مجددا عن ألوانه بعد موسم واحد قضاه في برشلونة.
ووقّع غوندوغان عقدا مع سيتي لموسم واحد وفق ما أفاد بطل الدوري الممتاز، من دون أن يحدد تفاصيل الصفقة لكن التقارير تؤكد أنه انتقال حر من دون مقابل أراده برشلونة من أجل التخلص من عبء راتب الألماني وتسجيل الوافد الجديد إليه داني أولمو.
وأفادت التقارير أن الألماني الذي أعلن الثلاثاء اعتزاله الدولي، تخلى عن رواتب العامين المتبقيين مع برشلونة بهدف تسهيل هذه الخطوة، علماً أن السنة الثالثة في عقده فُعّلت الموسم الماضي عندما شارك في أكثر من 60 في المئة من مباريات الفريق.
ولعب غوندوغان 36 مباراة مع برشلونة ضمن مختلف المسابقات، لكن أُبلغ أنه ليس ضمن خطط المدرب الجديد مواطنه هانزي فليك، بديل تشافي هرنانديس.
وأشار موقع "ذي أثلتيك" إلى أن اللاعب تواصل مع المدرب الإسباني لسيتي بيب غوارديولا وأن الأخير أعطى الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.
وارتدى غوندوغان قميص سيتي في 304 مباريات ضمن جميع المسابقات، مسجلا فيها 60 هدفا في مشوار أحرز خلال 12 لقبا، أبرزها الدوري خمس مرات ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأخير عام 2023 حين قاد الفريق إلى ثلاثية تاريخية.
ولم يتعاقد سيتي الذي بدأ موسمه في الدوري بالفوز على مضيفه تشلسي 2-0، سوى مع البرازيلي سافينيو، في حين انتقل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.
وأشار غوندوغان الثلاثاء في قراره الاعتزال الدولي إلى شعوره "ببعض الإرهاق"، مضيفا "بعد أسابيع من التفكير، توصّلت إلى قناعة بأن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني".
*
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