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رياضة
الموت يغيّب مدرب فيدرر السابق... وفاة السويدي بيتر لوندغرين عن 59 عاما
2024-08-24 | 05:50
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الموت يغيّب مدرب فيدرر السابق... وفاة السويدي بيتر لوندغرين عن 59 عاما
الموت يغيّب مدرب فيدرر السابق... وفاة السويدي بيتر لوندغرين عن 59 عاما
توفي لاعب كرة المضرب السويدي السابق بيتر لوندغرين، الذي أشرف على تدريب النجم السويسري روجيه فيدرر في بداية مسيرة الأخير، عن عمر ناهز الـ 59 عاما، كما أعلنت عائلته أمس الجمعة.
وكتب نجل اللاعب، لوكاس لوندغرين، على منصة فيسبوك "غادرنا أحد أفضل الناس في وقت مبكر جدا"، وفق كا نقلت وكالة "فرانس برس".
وكان لوندغرين جزءا من أبرز لاعبي كرة المضرب السويديين في الثمانينيات الذين سطع نجمهم عقب ظهور الأيقونة بيورن بورغ، حيث لعب الراحل جنبا إلى جنب مع أمثال ماتس فيلاندر وستيفان إدبيرغ.
وعلّق بورغ على وفاة لوندغرين في تصريح لصحيفة "افتونبلاديت" السويدية اليومية "كان بيتر لوندغرين شخصا رائعا ويتمتع بقلب كبير وبروح الدعابة"، واضاف "كان محبوبا من الجميع، سوف نفتقده في عالم كرة المضرب".
وفاز لوندغرين بثلاثة ألقاب في مسيرته الرياضية، بما في ذلك كولن عام 1985، راي بروك في نيويورك وسان فرانسيسكو عام 1987، واحتل المركز 25 على مستوى العالم في ذروة مسيرته عام 1985.
وبعد اعتزاله، تولى لوندغرين تدريب فيدرر لمدة أربع سنوات بين 2000 و2003، وساعد النجم السويسري على الفوز بعشرة ألقاب في دورات "ايه تي بي" وبباكورة ألقابه لقب في البطولات الأربع الكبرى وتحديدا في ويمبلدون عام 2003.
*
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يغيّب
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