بعد تعرضه لاضطراب في ضربات القلب خلال مباراة... مدافع أوروغوياني شهير يدخل العناية المركزة

بعد تعرضه لاضطراب في ضربات القلب خلال مباراة... مدافع أوروغوياني شهير يدخل العناية المركزة

تعرّض الأوروغوياني خوان إزكييردو، لاعب ناسيونال، لاضطراب في ضربات القلب خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس، وهو الآن في حالة "مستقرة" ولكنه لا يزال في العناية المركزة في مستشفى برازيلي، وفقا لما ذكره النادي.



وفي التفاصيل، انهار إزكييردو الخميس على أرض ملعب مورومبي في ساو باولو، قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة ضد ساو باولو البرازيلي التي انتهت بفوز الأخير 2-0 وتأهله إلى ربع نهائي كأس ليبرتادوريس.



ودخل المدافع كبديل مطلع الشوط الثاني ثم استُبدل بعدما قُدّمت له الرعاية الطبية سريعا قبل نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى ألبرت آينشتاين في المدينة.



وقد أثار الحادث مشاعر القلق في نهاية المباراة، إذ ألغى نادي ناسيونال مؤتمره الصحافي ولم يُقدّم تصريحات في المنطقة المختلطة.



وأكد ناسيونال في بيان الجمعة أن إزكييردو "سيبقى تحت المراقبة لمدة لا تقل عن 72 ساعة"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ومن جانبه، أعرب ساو باولو عن دعمه للاعب في رسالة نشرها على منصة "إكس"، كما تلقى إزكييردو رسائل تضامن من اللاعبين، بمن فيهم نجم برشلونة الإسباني وليفربول الإنكليزي سابقاً وإنتر ميامي الأميركي حالياً لويس سواريس.



وأوضح رئيس ناسيونال لإحدى الإذاعات المحلية أن اختبارات رسم القلب تُجرى سنويا لكل اللاعبين، ولم تكشف حتى الآن عن أي خلل في القلب.



وأضاف أن إزكييردو "لاعب شاب وبصحة جيدة" وأن هناك احتمالا كبيرا بأن "تعود الأمور إلى طبيعتها"، لكنه شدد على ضرورة التحلي بالصبر.