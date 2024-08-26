بعد تعرضه لأزمة قلبية... ما هي آخر تطورات حالة إزكييردو الصحية؟

بعد تعرضه لأزمة قلبية... ما هي آخر تطورات حالة إزكييردو الصحية؟



أعلن بيان طبي تدهور الحالة الصحيّة لمدافع فريق ناسيوال الأورغوياني خوان إزكييردو الذي أدخل إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة قلبية الخميس خلال مباراة فريقه أمام ساو باولو البرازيلي في الساعات الأخيرة، وفق وكالة "فرانس برس".



وسجل المدافع البالغ 27 عاما "تطورا في تلف الدماغ وزيادة في الضغط داخل الجمجمة" حسب ما أفاد الطاقم الطبي الذي يعالجه في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.



وأكد نادي ناسيونال على مواقع التواصل الاجتماعي ما ورد في التقرير الطبي "خضع المريض خوان مانويل إزكييردو، الذي دخل المستشفى منذ 22 آب 2024، لفحوصات جديدة الأحد 25. وأظهر التقييم تقدما في تلف الدماغ وزيادة في الضغط داخل الجمجمة".



وتابع "لا يزال خوان في العناية العصبية المركزة، ويعتمد على جهاز التنفس الاصطناعي".



وقال الأطباء المعالجون السبت إن اللاعب تم نقله إلى المستشفى "بسبب سكتة قلبية غير محددة السبب، نتيجة لعدم انتظام ضربات القلب".



وانهار إزكييردو الخميس على أرض ملعب مورومبي في ساو باولو، في الدقيقة 84 أمام ساو باولو في إياب ثمن نهائي مسابقة كأس ليبرتادوريس.



ودخل المدافع الشاب كبديل مطلع الشوط الثاني ثم استُبدل في الدقيقة 90+1 بعدما قُدّمت له الرعاية الطبية سريعا قبل نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى ألبرت أينشتاين.



وقد أثار الحادث مشاعر القلق في نهاية المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الارض وتأهلهم إلى ربع النهائي، إذ ألغى نادي ناسيونال مؤتمره الصحافي ولم يُقدّم تصريحات في المنطقة المختلطة.



وتضامن عالم الكرة المستديرة مع المدافع الأوروغوياني، حيث ارتدى ساو باولو الاحد قمصانا باللون الأزرق الفاتح كتب عليها "فويرسا إزكييردو" (إلى الأمام إزكييردو) خلال مباراته على أرضه أمام فيتوريا في الدوري.



كما أهدى الهداف الأوروغوياني لويس سواريس هدفي فوز فريقه إنتر ميامي الأميركي على سينسيناتي السبت لمدافع ناسيونال.



وكتب مواطنه داروين نونييس مهاجم ليفربول الانكليزي عر منصة إكس: "خوان، نحن جميعا معك ومع عائلتك!".



وتوقف الدوري الاوروغوياني في نهاية هذا الأسبوع ولم يتدرب ناسيونال الأحد.