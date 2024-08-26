"كرة القدم تجري في دمي"... مغامرة رياضية جديدة تنتظر كوستا في أستراليا

"كرة القدم تجري في دمي"... مغامرة رياضية جديدة تنتظر كوستا في أستراليا



أعلن نادي سيدني أف سي الأسترالي اليوم الإثنين انضمام الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا إلى صفوفه في صفقة لمدة عامين، وفق وكالة "فرانس برس".



وسيشكّل كوستا، 33 عاماً، الذي لعب إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي وفاز بثلاثة ألقاب في "الكالتشيو"، إضافة مهمة لنادي سيدني أف سي قبل انطلاق الموسم الجديد في تشرين الأول المقبل.



قال كوستا في بيان "كنت جزءا من بعض الأندية الرائعة طوال مسيرتي، وفزت بالعديد من الألقاب، وقد أتيت إلى سيدني أف سي للفوز بالمزيد".



وتابع "كرة القدم تجري في دمي، وقد أتيت إلى أستراليا لرفع مستوى اللعبة في هذا البلد، وإمتاع الجماهير الرياضية المتحمسة، وجلب الألقاب إلى سيدني أف سي".



وتمكن كوستا، المتوّج بـ 24 لقباً في مسيرته، من بينها مونديال الأندية عام 2020 مع بايرن ميونيخ الألماني، من الانضمام إلى سيدني بعدما حرره فريقه السابق فلوميننسي.



ويتضمن سجل كوستا الفوز بـ 5 ألقاب للدوري الأوكراني تواليا مع شاختار دانييتسك، قبل أن ينضم إلى عملاق بافاريا عام 2015، حيث احرز في صفوفه لقب "بوندسليغا" ثلاث مرات.



انتقل إلى يوفنتوس عام 2017، على سبيل الاعارة بداية، ودافع عن قميص عملاق إيطاليا حتى 2022، كما خاض 31 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وشارك في مونديال روسيا عام 2018.



من ناحيته، قال سكوت بارلو رئيس نادي سيدني أف سي "نحن سعداء للغاية بإحضار نجم كأس العالم البرازيلي دوغلاس كوستا إلى نادي سيدني أف سي والدوري الأسترالي".



وتابع "إنه أحد أبرز لاعبي كرة القدم الذين لعبوا على الإطلاق كرة القدم. ستكون أنظار عالم كرة القدم على نادي سيدني أف سي والدوري الأسترالي هذا الموسم".



يتمتع كوستا أيضا بحضور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ستة ملايين متابع على إنستغرام.



وكان سيدني أف سي أنهى الموسم الفائت في المركز الرابع في الدوري المكوّن من 12 فريقا والذي احرز لقبه سنترال كوست مارينرز أف سي.