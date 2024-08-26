توتو فولف: نوريس سحق كل المنافسين تقريبا والبطولة مفتوحة على مصراعيها

اعلن توتو فولف رئيس فريق مرسيدس إن فريق مكلارين والفائز بجائزة هولندا الكبرى لاندو نوريس فتحا بطولة الصانعين ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على مصراعيها مع تعرض رد بول للخطر.



وفاز نوريس بسباق هولندا بفارق 22.8 ثانية عن ماكس فرستابن بطل العالم وسائق رد بول على أرضه في تساندفورت أمس الأحد كما حصل على نقطة إضافية بعدما سجل أسرع لفة.



ويتأخر السائق البريطاني بفارق 70 نقطة عن فرستابن في ترتيب السائقين قبل تسعة سباقات على نهاية الموسم، بينما أصبح فريق مكلارين الآن متأخرا بفارق 30 نقطة فقط عن حامل اللقب رد بول في معركة الصانعين.



وقال فولف للصحفيين بعد السباق "لقد سحق نوريس كل المنافسين تقريبا بأسرع لفة في النهاية، مع إطار صلب في 42 لفة وفارق 20 ثانية. لذلك أعتقد أن هذه البطولة، بطولة الصانعين، مفتوحة على مصراعيها في رأيي وهذا أمر جيد بالنسبة لفورمولا 1".



وتفوق فريق مكلارين على رد بول، الذي كان مسيطرا في السابق، في ثمانية من آخر تسعة سباقات بينما نجح مرسيدس، الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب العام، في تحقيق ذلك في أربعة من آخر خمسة سباقات.