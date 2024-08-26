أغلى قطعة رياضية في تاريخ المزادات... قميص بسعر صادم وهذه التفاصيل!

حطم قميص لأسطورة البيسبول الأميركي بيب روث الرقم القياسي لأغلى قطعة رياضية على الإطلاق تباع في مزاد علني، إذ تخطى سعرها 24 مليون دولار.



فقد بيع هذا القميص الذي يحمل ألوان فريق "نيويورك يانكيز" مقابل 24,1 مليون دولار، بما يشمل الرسوم والعمولات، خلال مزاد نظمته دار "هيريتيج أوكشنز".



واستمر المزاد الذي أقيم عبر الإنترنت أسابيع عدة. وبات معلوما منذ نهاية تموز أن قميص "بامبينو"، أحد ألقاب بيب روث، سيحطم الرقم القياسي.



وبهذا الرقم القياسي، أطاح القميص بطاقة بيسبول كانت عائدة إلى لاعب آخر في فريق "نيويورك يانكيز" هو ميكي مانتل، بيعت بـ12,6 مليون دولار في آب 2022 في مزاد نظمته أيضا دار "هيريتيج أوكشنز".



وعلى صعيد المعدات الرياضية التي استُخدمت خلال مباراة واحدة أو أكثر، سُجل السعر القياسي في أيلول 2022 لقميص ارتداه مايكل جوردان خلال المباراة الأولى من نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (ان بي ايه) في عام 1998.



وبيع القميص في مقابل 10,1 ملايين دولار خلال مزاد نظمته دار سوذبيز.



وفي إشارة إلى النمو القوي في هذه السوق، لم تتجاوز أي قطعة رياضية في المزادات عتبة العشرة ملايين دولار الرمزية قبل عام 2022.



ارتدى بيب روث (1895-1948) القميص الذي حطم الرقم القياسي في مباراة تاريخية ضد فريق "شيكاغو كابس" في نهائيات كأس العالم (World Series) في البيسبول عام 1932.



وفاز فريق "نيويورك يانكيز" بالمباراة وبالنهائي في أربعة أشواط (4-0).



بعد سنوات من اعتزاله الرياضة، تبرع بيب روث بالقميص لشريك له في لعبة الغولف. وأعيد بيعه ثلاث مرات، آخرها في عام 2005 مقابل 940 ألف دولار فقط.