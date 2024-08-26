ميسي يغيب عن مونديال 2026... والمنتخب الأرجنتيني يستدعي ديبالا

ميسي يغيب عن مونديال 2026... والمنتخب الأرجنتيني يستدعي ديبالا

غاب اسم النجم والقائد ليونيل ميسي عن تشكيلة المنتخب الأرجنتيني بطل العالم للمباراتين ضد تشيلي وكولومبيا في تصفيات مونديال 2026 بسبب الإصابة، ما فتح الباب أمام استدعاء مهاجم روما الإيطالي باولو ديبالا.



وقال المنتخب الأرجنتيني في حسابه على موقع "أكس" إن اسم ديبالا "أضيف إلى المجموعة" التي ستواجه تشيلي في الخامس من الشهر المقبل في بوينوس أيرس ثم كولومبيا بعدها بخمسة أيام في بارانكيا ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.



ويغيب ميسي عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في منتصف الشهر الفائت خلال نهائي بطولة كوبا أميركا من دون أن يمنع ذلك بلاده من الاحتفاظ باللقب القاري بعد الفوز على كولومبيا

1-0.



وبعدما أعلن اعتزاله الدولي، غاب اسم الجناح أنخل دي ماريا عن تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني الذي استعان بعنصر الشباب بضمه فالنتين باركو، إيسيكييل فرنانديس، ماتياس سوليه، جوليانو سيميوني، وتاتي كاستيانوس.



وتتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الموحدة بـ15 نقطة من 6 مباريات، متقدمة بفارق نقطتين عن الأوروغواي الثانية، فيما تحتل كولومبيا المركز الثالث بـ12 نقطة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وهنا التشكيلة:



لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيس، خوان موسو، خيرونيمو رولي والتر بينيتيس.



للدفاع: غونسالو مونتييل، ناهويل مولينا، ليوناردو باليردي، كريستيان روميرو، خيرمان بيتسيلا، نيكولاس أوتاميندي، ليساندرو مارتينيس، نيكولاس تاليافيكو وفالنتين باركو.



للوسط: غيدو رودريغيس، لياندرو باريديس، أليكسيس ماك أليستر، رودريغو دي بول، إيسيكييل فرنانديس، إنسو فرنانديس، جيوفاني لو سيلسو ونيكولاس غونزاليس.



للهجوم: أليخاندرو غارناتشو، لاوتارو مارتينيس، فالنتين كاربوني، خوليان ألفاريس، جوليانو سيميوني، فالنتين كاستيانوس، ماتياس سوليه وباولو ديبالا.