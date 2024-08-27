الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

"قلبي لم يعد هناك"... شتشيزني يعلن اعتزاله كرة القدم

2024-08-27 | 13:30
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"قلبي لم يعد هناك"... شتشيزني يعلن اعتزاله كرة القدم

"قلبي لم يعد هناك"... شتشيزني يعلن اعتزاله كرة القدم

فاجأ الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني جمهوره اليوم الثلاثاء بإعلان اعتزاله كرة القدم عن عمر 34 عاماً وذلك بعد أسبوعين من انتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي، وفق وكالة "فرانس برس".

وكتب عبر حسابه على إنستغرام "اليوم، ورغم أن جسدي لا يزال يشعر بأنه مستعد للتحديات، إلا أن قلبي لم يعد هناك. أشعر الآن أنه الوقت المناسب لمنح عائلتي كل اهتمامي. لذلك، قررت الاعتزال".

خاض شتشيزني 84 مباراة دولية، كان آخرها في كأس أوروبا 2024 حيث بدأ أساسيا عندما خسرت بولندا أول مباراتين لها في دور المجموعات لكنه حصل على راحة في المباراة الأخيرة وهي كانت هامشية ضد فرنسا.

ولعب خلال مسيرته الاحترافية مع ناديي أرسنال الإنكليزي ويوفنتوس.

وعاد شتشيزني بالذاكرة الى لحظة مغارته بولندا لينضم الى صفوف أرسنال كاتبا "لم أكن أعلم أن هذه ستكون بداية رحلة العمر".

انتقل الى صفوف فريق "السيدة العجوز" عام 2007 من أرسنال الذي فاز معه بلقب كأس إنكلترا مرتين، ليكون خلفا للحارس الغني عن التعريف جانلويجي بوفون.

تُوّج بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات وكذلك في كأس إيطاليا. وفي 252 مباراة خاضها مع يوفي حافظ على نظافة شباكه 103 مرات.

وأعلن يوفنتوس في 14 الشهر الحالي عن فسخ العقد مع شتشيزني بالتراضي.

وكانت قد ذكرت تقارير إعلامية إيطالية عن امكانية انتقال الحارس البولندي الى ناد سعودي.

ونوّه شتشيزني "لقد لعبت هذه الرياضة على أعلى مستوى مع أفضل اللاعبين في التاريخ دون أن أشعر بالنقص على الإطلاق. لقد أعطيت اللعبة 18 عامًا من حياتي، كل يوم، دون أعذار".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

هناك"...

شتشيزني

اعتزاله

القدم

LBCI التالي
هل يعتزل رونالدو بألوان النصر؟!
بعد صراع مع المرض... وفاة المدرب السويدي سفن-غوران إريكسون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-08-23

"كل شيء له نهاية"... لاعب دنماركي شهير يعلن اعتزاله دولياً

LBCI
فنّ
2024-07-11

ممثل مصري قدير يعلن اعتزاله: "اكتفيت من الفن" (صورة)

LBCI
منوعات
2024-07-08

جون سينا يعلن اعتزاله عالم المصارعة... "شكراً لك سينا"! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:41

في عملية مشتركة... الجيش الاسرائيلي و"الشاباك" يعلنان تحرير رهينة من غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:03

أول لاعب سعودي في الدوري الإيطالي... سعود عبد الحميد ينضم إلى نادي روما!

LBCI
رياضة
07:11

هل يعتزل رونالدو بألوان النصر؟!

LBCI
رياضة
2024-08-26

بعد صراع مع المرض... وفاة المدرب السويدي سفن-غوران إريكسون

LBCI
رياضة
2024-08-26

ميسي يغيب عن مونديال 2026... والمنتخب الأرجنتيني يستدعي ديبالا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:02

معادلتان تحكمان الجبهة الجنوبية (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
فنّ
2024-08-21

نجم عالمي يثير الجدل بسبب بركة منزله الفاخر... وفيديو يوثق قفزته في الماء (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
00:03

غوتيريش يطلق "نداء استغاثة عالميا" للتصدي لارتفاع منسوب المياه بجزر المحيط الهادئ

LBCI
أخبار دولية
09:14

غروسي: قرب المعارك من محطة كورسك النووية الروسية "خطير للغاية"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

البرالمبيون: حان دورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:32

كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي

LBCI
أخبار دولية
13:24

نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فياض للـLBCI : الفيول الجزائريّ جيّد النوعية والحاجة الملحّة تكمن في تشغيل معملي دير عمار والزهراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الجيش الإسرائيلي يحرر كايد القاضي من غزة

LBCI
أخبار دولية
13:16

محاولات اسرائيلية من دون جدوى لإثبات وجود هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:20

نجمة تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم: "قلبي محطم" (صور)

LBCI
موضة وجمال
06:18

عن عمر 30 عاما... وفاة ملكة جمال لبنان للمغتربات ديما صافي بأزمة قلبية! (صور)

LBCI
فنّ
07:38

"قلبي مات"... نادين الراسي تحتضن صورة شقيقها الراحل جورج وتنهار باكية: يا دلي عقلبك يا امي! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:29

الفيول وصل الى الزهراني... والتغذية الى ارتفاع

LBCI
أخبار لبنان
08:50

قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية

LBCI
صحة وتغذية
15:00

ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!

LBCI
صحف اليوم
01:18

مصدر قيادي في "الممانعة" لـ"الأنباء الكويتية": عملية الأربعين أعادت توازن الردع وفق تفاهم نيسان 1996

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More