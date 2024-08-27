"قلبي لم يعد هناك"... شتشيزني يعلن اعتزاله كرة القدم

"قلبي لم يعد هناك"... شتشيزني يعلن اعتزاله كرة القدم



فاجأ الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني جمهوره اليوم الثلاثاء بإعلان اعتزاله كرة القدم عن عمر 34 عاماً وذلك بعد أسبوعين من انتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي، وفق وكالة "فرانس برس".



وكتب عبر حسابه على إنستغرام "اليوم، ورغم أن جسدي لا يزال يشعر بأنه مستعد للتحديات، إلا أن قلبي لم يعد هناك. أشعر الآن أنه الوقت المناسب لمنح عائلتي كل اهتمامي. لذلك، قررت الاعتزال".



خاض شتشيزني 84 مباراة دولية، كان آخرها في كأس أوروبا 2024 حيث بدأ أساسيا عندما خسرت بولندا أول مباراتين لها في دور المجموعات لكنه حصل على راحة في المباراة الأخيرة وهي كانت هامشية ضد فرنسا.



ولعب خلال مسيرته الاحترافية مع ناديي أرسنال الإنكليزي ويوفنتوس.



وعاد شتشيزني بالذاكرة الى لحظة مغارته بولندا لينضم الى صفوف أرسنال كاتبا "لم أكن أعلم أن هذه ستكون بداية رحلة العمر".



انتقل الى صفوف فريق "السيدة العجوز" عام 2007 من أرسنال الذي فاز معه بلقب كأس إنكلترا مرتين، ليكون خلفا للحارس الغني عن التعريف جانلويجي بوفون.



تُوّج بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات وكذلك في كأس إيطاليا. وفي 252 مباراة خاضها مع يوفي حافظ على نظافة شباكه 103 مرات.



وأعلن يوفنتوس في 14 الشهر الحالي عن فسخ العقد مع شتشيزني بالتراضي.



وكانت قد ذكرت تقارير إعلامية إيطالية عن امكانية انتقال الحارس البولندي الى ناد سعودي.



ونوّه شتشيزني "لقد لعبت هذه الرياضة على أعلى مستوى مع أفضل اللاعبين في التاريخ دون أن أشعر بالنقص على الإطلاق. لقد أعطيت اللعبة 18 عامًا من حياتي، كل يوم، دون أعذار".