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أول لاعب سعودي في الدوري الإيطالي... سعود عبد الحميد ينضم إلى نادي روما!

2024-08-27 | 14:03
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أول لاعب سعودي في الدوري الإيطالي... سعود عبد الحميد ينضم إلى نادي روما!

أول لاعب سعودي في الدوري الإيطالي... سعود عبد الحميد ينضم إلى نادي روما!

قدّم نادي روما الإيطالي اليوم الثلاثاء لاعبه الجديد، نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سعود عبد الحميد لوسائل الإعلام بعد إتمام إجراءات التعاقد معه رسمياً، وفق وكالة "فرانس برس".

ويمتد عقد عبد الحميد مع روما حتى عام 2027، وسيرتدي القميص رقم 12 مع فريقه الجديد.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً أصبح أول لاعب سعودي يلعب بشكل احترافي في الدوري الإيطالي.

اللاعب الذي وُلد في جدة، حيث بدأ ممارسة كرة القدم استهل مشواره في اللعبة من بوابة نادي الاتحاد الذي تدرج بصفوف قطاع الناشئين فيه.

ونجح اللاعب في لفت الأنظار إليه  ليتم ترقيته وهو في عامه  التاسع عشر إلى الفريق الأول للعب في دوري المحترفين عام 2018  لأول مرة، قبل أن يثبت نفسه بشكل كامل، ويتواجد بشكل أساسي في تشكيلة الفريق، حيث استطاع الحفاظ على مركزه مع الوقت ويصبح عنصرا أساسيا.

ولم يستغرق اللاعب وقتا طويلا كي ينضم الى المنتخب السعودي الأول عام 2019.

وانضم عبد الحميد لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2022، بعد رغبة اللاعب في خوض تجربة مع "الزعيم" رافضا تجديد عقده مع الإتحاد.

ومثل سعود عبد الحميد بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، وفي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأشاد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب الأخضر بعبدالحميد خلال كأس أسيا الأخيرة، حيث أكد في تصريحات له أن "عبدالحميد هو اللاعب الأفضل، مشيراً إلى أنه لاعب مميز حقا، ويمتلك إمكانيات جيدة للغاية، وأنه لاعب رائع".
 
 
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