بعد رونالدو... لاعب برتغالي جديد ينضم إلى الهلال السعودي

بعد رونالدو... لاعب برتغالي جديد ينضم إلى الهلال السعودي



تعاقد نادي الهلال السعودي رسمياً مع اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لمانشستر سيتي الإنكليزي، وفق وكالة "فرانس برس".



وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "جواو كانسيلو يعلو من قمم الكوكب.. إلى الهلال".



وكان كانسيلو انضم الى صفوف سيتي قادما من يوفنتوس الإيطالي صيف العام 2019، وأحرز لقب الدوري الإنكليزي في أول موسمين له مع الفريق. خاض 26 مباراة مع سيتي في موسم 2022-2023 قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة الى بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية.



ولعب كانسيلو الموسم الفائت بشكل كامل في صفوف برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة ايضا.



وفي المجمل، شارك كانسيلو في 154 مباراة مع سيتي، وسجل تسعة أهداف لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.



وقبل إتمام انتقاله، قال كانسيلو "أود أن أتمنى للجميع في مانشستر سيتي النجاح المستمر في المستقبل".



وأردف "لقد عشت لحظات خاصة للغاية خلال فترة وجودي هنا في هذا النادي العظيم.



"أود أن أشكر زملائي في الفريق والمدربين وجميع الموظفين في مانشستر سيتي والجماهير على كل شيء خلال فترة وجودي هنا".



من جهته، قال مدير كرة القدم في النادي الانكليزي تشيكي بيغيرستان "أود أن أشكر جواو على مساهمته خلال فترة رائعة في مانشستر سيتي.



وتابع "لقد أحدث تأثيرا كبيرا في مشوار الفوز بالألقاب وكان له تأثير كبير على أرض الملعب.



"أود أيضا أن أتقدم له بأفضل تمنياتي للمستقبل وبقية مسيرته المهنية".



ووصل فهد بن نافل رئيس شركة نادي الهلال غير الربحية إلى العاصمة الفرنسية باريس صباح الثلاثاء من أجل الحصول على توقيع كانسيلو.



وتم الاتفاق بين إدارتي الهلال وسيتي على جميع بنود الصفقة وكان يتبقى توقيع كانسيلو رسميا على العقد.



وتأتي صفقة إنضمام كانسيلو (30 عاما) إلى صفوف الهلال بعد رحيل سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي رسميا الثلاثاء.



ومن المقرر أن يكون عقد كانسيلو مع الهلال لمدة 3 سنوات حتى 2027.



ولعب كانسيلو أخيرا مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 وأسهم في بلوغه الدور ربع النهائي حيث خسر من فرنسا بركلات الترجيح.