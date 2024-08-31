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رياضة
رسمياً... مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع الأوروغوياني أوغارتي
2024-08-31 | 15:50
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رسمياً... مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع الأوروغوياني أوغارتي
رسمياً... مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع الأوروغوياني أوغارتي
تعاقد نادي مانشستر يونايتد رسمياً مع لاعب الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي القادم من نادي باريس سان جرمان الفرنسي يوم الجمعة الفائت، وفق وكالة "فرانس برس".
وانضم ابن الـ23 عاماً إلى "الشياطين الحمر" مقابل 55 مليون دولار أميركي، إضافة إلى 11 مليونا كمكافآت مرتبطة بأدائه.
وقال أوغارتي في بيان صادر عن النادي "إنه شعور لا يصدق أن أنضم إلى ناد بهذا الحجم، ناد يحظى بالاعجاب في جميع أنحاء العالم".
وأردف "أنا شخص عازم على النجاح، سأضحي وأعطي كل شيء لزملائي في الفريق"، مضيفا "سنقاتل معا للفوز بالألقاب والوصول إلى المستوى الذي يحتاجه هذا النادي".
وبات أوغارتي خامس صفقة يبرمها يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية بعد المدافعين الفرنسي ليني يورو والهولندي ماتياس دي ليخت والمغربي نصير مزراوي والمهاجم الهولندي جوشوا سيركسي.
وخاض أوغارتي 22 مباراة دولية مع منتخب بلاده واختير ضمن أفضل تشكيلة لمسابقة كوبا أميركا الشهر الفائت بعد أن أسهم بحلول أوروغواي في المركز الثالث.
*
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