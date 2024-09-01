الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
30
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
30
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
"خسر معركته من أجل الحياة"... وفاة الدولي العاجي السابق سول بامبا عن 39 عاما
2024-09-01 | 07:05
شارك
2
min
"خسر معركته من أجل الحياة"... وفاة الدولي العاجي السابق سول بامبا عن 39 عاما
توفي المدافع الدولي العاجي السابق سول بامبا الذي تغلب على السرطان لاستئناف مسيرته في ملاعب كرة القدم، عن 39 عاما وفق ما أعلنت أنديته السابقة ليل السبت.
وأعرب ليدز يونايتد الإنكليزي عن "حزننا الشديد لعلمنا بوفاة القائد السابق سول بامبا عن 39 عاما".
وشعر بامبا بالعياء الجمعة خلال أداء عمله في الجهاز الفني لنادي أضنة سبور التركي الذي قال في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "تم نقل مديرنا الفني سليمان بامبا الذي مرض قبل المباراة ضد نادي مانيسا لكرة القدم أمس، إلى مستشفى مانيسا جلال بايار الجامعي وخسر للأسف معركته من أجل الحياة هناك".
وتابع "تعازينا لعائلته ومجتمعنا".
تم تشخيص إصابة بامبا بسرطان الغدد الليمفاوية عام 2021 أثناء وجوده مع نادي كارديف سيتي الويلزي، لكن تم إعلان شفائه من المرض بعد خضوعه للعلاج الكيميائي، ما سمح له العودة للعب مع الفريق ومن بعده ميدلزبره الإنكليزي حيث اعتزل عام 2022.
بدأ بامبا، المولود في فرنسا، مسيرته الكروية مع باريس سان جرمان قبل أن ينتقل إلى اسكتلندا حيث ساعد دنفرملاين في الوصول إلى نهائي الكأس المحلية قبل الانتقال إلى هيبرنيان ومن ثم ليستر الإنكليزي الذي التحق به عام 2011.
وبعدما دافع عن ألوان طرابزون سبور التركي وباليرمو الإيطالي، انضم إلى ليدز عام 2015 وارتدى لاحقا شارة قائد الفريق، قبل الوصول إلى كارديف سيتي عام 2016 ونجح في موسمه الأول الكامل معه بقيادته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.
لعب أكثر من 100 مرة مع كارديف الذي قال في حسابه على موقع "أكس" إنه "بحزن عميق، علمنا هذا المساء بوفاة أسطورة النادي، سول بامبا"، مضيفا "كلاعب ومدرب، ليس بالإمكان قياس تأثير سول على نادينا. كان بطلا لنا جميعا، قائدا في كل غرفة ملابس ورجلا نبيلا حقا".
وتابع "أفكارنا مع أصدقائه وعائلته وكل من كان محظوظا بما فيه الكفاية لمعرفة وحب سول".
دافع بامبا عن ألوان المنتخب العاجي في أولمبياد 2008 وخاض كأس الأمم الأفريقية 2012 و46 مباراة دولية بالمجمل.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
معركته
الحياة"...
الدولي
العاجي
السابق
بامبا
التالي
وائل عرقجي واسماعيل أحمد بين الماضي والحاضر: "كيف بدأت القصة... كيف تسير الأمور!" (صور)
رسمياً... مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع الأوروغوياني أوغارتي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-19
وفاة حبيبة كلينت إيستوود عن عمر 61 عاما: "كانت جميلة وحنونة" (صورة)
فنّ
2024-07-19
وفاة حبيبة كلينت إيستوود عن عمر 61 عاما: "كانت جميلة وحنونة" (صورة)
0
منوعات
2024-07-13
وفاة أشهر معالجة جنسية عن عمر 96 عاما... أزالت وصمة العار عن موضوع "الجنس"
منوعات
2024-07-13
وفاة أشهر معالجة جنسية عن عمر 96 عاما... أزالت وصمة العار عن موضوع "الجنس"
0
منوعات
2024-06-30
بعد 30 عاما على سرقتها... وفاة سارق لوحة "الصرخة" الشهيرة
منوعات
2024-06-30
بعد 30 عاما على سرقتها... وفاة سارق لوحة "الصرخة" الشهيرة
0
آخر الأخبار
2024-06-19
مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إطلاق الفصائل المسلحة الفلسطينية مقذوفات عشوائية تجاه إسرائيل "يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي"
آخر الأخبار
2024-06-19
مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إطلاق الفصائل المسلحة الفلسطينية مقذوفات عشوائية تجاه إسرائيل "يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
16:04
وائل عرقجي واسماعيل أحمد بين الماضي والحاضر: "كيف بدأت القصة... كيف تسير الأمور!" (صور)
رياضة
16:04
وائل عرقجي واسماعيل أحمد بين الماضي والحاضر: "كيف بدأت القصة... كيف تسير الأمور!" (صور)
0
رياضة
2024-08-31
رسمياً... مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع الأوروغوياني أوغارتي
رياضة
2024-08-31
رسمياً... مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع الأوروغوياني أوغارتي
0
رياضة
2024-08-30
الإصابة تبعد الإٍسباني ميرينو عن أرسنال في بطولة إنكلترا
رياضة
2024-08-30
الإصابة تبعد الإٍسباني ميرينو عن أرسنال في بطولة إنكلترا
0
رياضة
2024-08-29
مدرب فريق الرياضي قبل بطولة كأس إنتركونتيننتال: "نتمنى انضمام اللاعبين الأجانب" (فيديو)
رياضة
2024-08-29
مدرب فريق الرياضي قبل بطولة كأس إنتركونتيننتال: "نتمنى انضمام اللاعبين الأجانب" (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-06
بانتظار المواجهة العسكرية الكبرى... حرب من نوع آخر تخيف اللبنانيين!
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-06
بانتظار المواجهة العسكرية الكبرى... حرب من نوع آخر تخيف اللبنانيين!
0
آخر الأخبار
02:58
الوكالة الوطنية للاعلام: نجاة سائق بعد تعرض شاحنته لرشقات رشاشة اسرائيلية اثناء مروره على الطريق الحدودية بين كفركلا والعديسة
آخر الأخبار
02:58
الوكالة الوطنية للاعلام: نجاة سائق بعد تعرض شاحنته لرشقات رشاشة اسرائيلية اثناء مروره على الطريق الحدودية بين كفركلا والعديسة
0
منوعات
2024-08-28
"أم الصبيان"... الإعلامية نيكول الحجل تُرزق بطفلها الثاني (صورة)
منوعات
2024-08-28
"أم الصبيان"... الإعلامية نيكول الحجل تُرزق بطفلها الثاني (صورة)
0
أخبار لبنان
02:11
سلام يتابع مع حبيب الكفالات المصرفية المتوجبة على شركات التأمين
أخبار لبنان
02:11
سلام يتابع مع حبيب الكفالات المصرفية المتوجبة على شركات التأمين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:04
حماس تنشر فيديو: "نتنياهو يصنع العشرات من رون اراد..."
أخبار دولية
17:04
حماس تنشر فيديو: "نتنياهو يصنع العشرات من رون اراد..."
0
أخبار دولية
16:58
خليل الحية للجزيرة: دون الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا ونتساريم ورفح فليس هناك اتفاق
أخبار دولية
16:58
خليل الحية للجزيرة: دون الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا ونتساريم ورفح فليس هناك اتفاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هاريس تعيّن محامية أميركية مصرية الأصل للتواصل مع العرب الأميركيين
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هاريس تعيّن محامية أميركية مصرية الأصل للتواصل مع العرب الأميركيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة وحدة 8200 الاسرائيلية من غليلوت إلى Silicon Valley
تقارير نشرة الاخبار
13:53
رحلة وحدة 8200 الاسرائيلية من غليلوت إلى Silicon Valley
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التلقيح في غزة سباق مع الوقت .. أطفال يُلقحون وآخرون يموتون!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التلقيح في غزة سباق مع الوقت .. أطفال يُلقحون وآخرون يموتون!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مظاهرات تعمّ شوارع تل أبيب وتطالب بإبرام صفقة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مظاهرات تعمّ شوارع تل أبيب وتطالب بإبرام صفقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في الداخل اسرائيلي... الاحتجاجات تتصاعد بوجه نتنياهو وإضراب غير مسبوق يشل البلد
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في الداخل اسرائيلي... الاحتجاجات تتصاعد بوجه نتنياهو وإضراب غير مسبوق يشل البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الاعتداءات الاسرائيلية بالصور.. سلسلة ضربات على بلدات جنوبية عدة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الاعتداءات الاسرائيلية بالصور.. سلسلة ضربات على بلدات جنوبية عدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في صور.. تراجع السياحة يضر بالدورة الاقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في صور.. تراجع السياحة يضر بالدورة الاقتصادية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:55
"وفاة ليلى عبد اللطيف"... خبر اجتاح مواقع التواصل: إليكم الحقيقة!
منوعات
15:55
"وفاة ليلى عبد اللطيف"... خبر اجتاح مواقع التواصل: إليكم الحقيقة!
2
فنّ
07:26
سقط على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية... وفاة مغني الراب الأميركي فاتمان سكوب في مشهد مؤلم!
فنّ
07:26
سقط على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية... وفاة مغني الراب الأميركي فاتمان سكوب في مشهد مؤلم!
3
خبر عاجل
14:03
التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار الخفيفة في بعض المناطق تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
خبر عاجل
14:03
التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار الخفيفة في بعض المناطق تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
4
فنّ
13:40
جينيفر لوبيز تكسر صمتها بعد طلاقها بملابس سباحة مثيرة ورسالة خفية وهذا ما تضمنته! (صور)
فنّ
13:40
جينيفر لوبيز تكسر صمتها بعد طلاقها بملابس سباحة مثيرة ورسالة خفية وهذا ما تضمنته! (صور)
5
خبر عاجل
12:46
جعجع: الطريق إلى قصر بعبدا لا تمر في حارة حريك والدخول إليه لا يكون من بوابة عين التينة ووفق شروطها فهذه الطريق تمر فقط من ساحة النجمة ومن خلال صندوق الاقتراع
خبر عاجل
12:46
جعجع: الطريق إلى قصر بعبدا لا تمر في حارة حريك والدخول إليه لا يكون من بوابة عين التينة ووفق شروطها فهذه الطريق تمر فقط من ساحة النجمة ومن خلال صندوق الاقتراع
6
أخبار دولية
17:04
حماس تنشر فيديو: "نتنياهو يصنع العشرات من رون اراد..."
أخبار دولية
17:04
حماس تنشر فيديو: "نتنياهو يصنع العشرات من رون اراد..."
7
خبر عاجل
00:54
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الكلب وصولا للضبية بسبب حادث مروري ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
خبر عاجل
00:54
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الكلب وصولا للضبية بسبب حادث مروري ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
8
موضة وجمال
07:35
بعد انسحابها من مسابقة جنوب إفريقيا إثر حملة رفض لمشاركتها... تاج الجمال النيجيري للشابة تشيديما العشرينية!
موضة وجمال
07:35
بعد انسحابها من مسابقة جنوب إفريقيا إثر حملة رفض لمشاركتها... تاج الجمال النيجيري للشابة تشيديما العشرينية!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More