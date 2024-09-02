فريق الرياضي يُنفذ تحدّيا شائعا على تيك توك... من وقع ضحيّته؟ (فيديو)

نشر نجم كرة السلة اللبنانية وائل عرقجي مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على إنستغرام جمعه بفريق "الرياضي" الّذي ينتمي إليه، حيث نفذوا أحد التحديات الّتي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدهم في قطر.

وفي التحدي المذكور، يقول كلّ من المشتركين جملة "اعطني فقط مالي" أو Just Give Me My Money مع حركة معينة، ليُصفق ويهتف باقي المشتركين. وفي الأخير، عند قول الشخص الأخير الجملة المذكورة، يسكت الجميع ليتبيّن أنه وقع في الفخ.

وفي الفيديو أدناه، وقع الإعلامي الرياضي جورج سويدي في الفخ، ضمن أجواء من الضحك والتسلية.

ويُذكر أن فريق الرياضي يتحضر لخوض مباراة ودية ضدّ نادي الزمالك المصري على أرض قطر، وذلك قبل خوضهم التجربة العالمية ضمن بطولة Intercontinental Cup 2024 في سنغافورة.

وسيتم نقل المباراة عبر شاشة الـLBCI أو الموقع الالكتروني.