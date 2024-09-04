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رياضة
بعد أزمته مع نابولي... المهاجم أوسيمين ينتقل إلى غلطة سراي
2024-09-04 | 14:11
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بعد أزمته مع نابولي... المهاجم أوسيمين ينتقل إلى غلطة سراي
بعد أزمته مع نابولي... المهاجم أوسيمين ينتقل إلى غلطة سراي
انتقل الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين من نادي نابولي الإيطالي إلى نادي غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وذلك بعد المشكلة التي حصلت بينه وبين النادي الإيطالي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ووصل أوسيمين إلى اسطنبول يوم أمس الثلاثاء حيث كان في استقباله حشد كبير من مشجعي غلطة سراي وفق مقطع فيديو نشره النادي التركي عبر حسابه على موقع "إكس".
وأفاد النادي التركي أن أوسيمين سيتقاضى راتبا قدره 6 ملايين يورو، في حين أكد نابولي أن صفقة الإعارة تمتد حتى 30 حزيران 2025، موضحا أنه توصل إلى اتفاق مع مهاجمه النيجيري بشأن تجديد محتمل لعقده الذي يربطه به حتى حزيران 2027.
ونقلت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" عن النيجيري قوله بعد وصوله إلى تركيا "الأجواء لا تصدق. من الرائع التواجد هنا ورؤية مرتنز مجددا"، في إشارة منه إلى زميله السابق في نابولي البلجيكي دريس مرتنز الذي يدافع عن ألوان غلطة سراي.
وكشف النيجيري "لقد تحدثت معه قبل مجيئي إلى هنا".
وبات أوسيمين خارج حسابات نابولي الذي لم يدرجه في قائمته لخوض الدوري الإيطالي لأن ابن الـ25 عاما اتخذ القرار بعدم اللعب مجددا للفريق الجنوبي، وفق ما أكد مدير النادي جوفاني مانا في وقت سابق.
وسقط نابولي في حالة من الفوضى عقب فوزه بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه في الموسم ما قبل الفائت بقيادة أوسيمين الذي سجل 26 هدفا في الكالتشو.
وتراجع أداء النادي الجنوبي في الموسم المنصرم واستعان بثلاثة مدربين لينهي الدوري في المركز العاشر، لكن رغم هذا التخبط تمكن أوسيمين من تسجيل 17 هدفا في 32 مباراة في جميع المسابقات.
وانضم أوسيمين في غلطة سراي إلى زميله السابق مرتنز، مهاجم إنتر السابق الأرجنتيني ماورو إيكاردي، المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي والنجم المغربي حكيم زياش.
ومن أجل تعزيز موقفه في أي مفاوضات مع الفرق الراغبة بضم النيجيري الصيف المقبل، سيمدد عقد أوسيمين تلقائيا حتى حزيران 2027، مع تخفيض قيمة البند الجزائي للسماح له بالرحيل من 130 مليون يورو إلى 75 مليونا بحسب الصحافي الإيطالي الشهير المتخصص بالانتقالات فابريتسيو رومانو.
ويتقاضى أوسيمين بموجب تجديد عقده مع نابولي في كانون الأول والذي ينتهي في حزيران 2026 مرتبا قدره 11 مليون يورو.
*
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