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رياضة
"خطوة فريدة في مسيرتي"... رونالدو يعبّر عن سعادته بتسجيله الهدف 900 بهذه الكلمات
2024-09-06 | 13:30
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"خطوة فريدة في مسيرتي"... رونالدو يعبّر عن سعادته بتسجيله الهدف 900 بهذه الكلمات
"خطوة فريدة في مسيرتي"... رونالدو يعبّر عن سعادته بتسجيله الهدف 900 بهذه الكلمات
"هي خطوة فريدة في مسيرتي، هو رقم كنت أتمنى أن أصل إليه منذ فترة طويلة"، بهذه الكلمات عبّر المهاجم المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فرحته بتسجيله هدفه الـ900 في مسيرته خلال فوز منتخب بلاده على كرواتيا 2-1 في لشبونة في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.
وتابع ابن الـ39 عاما، الذي سجّل الهدف في الدقيقة 34 بعد عرضية من نونو منديش على ملعب "إستاديو دا لوش" الخميس: "كنت أعلم أنني سأصل إلى هذا الرقم، لأنه مع استمراري في اللعب، سيحدث ذلك بشكل طبيعي. يبدو الأمر مثل أي مرحلة، لكني وحدي أعلم، والأشخاص من حولي، مدى صعوبة العمل كل يوم، لكي أكون بصحة جيدة بدنيا ونفسيا، لتسجيل الهدف الرقم 900".
وبدا رونالدو الذي جثا على ركبتيه عاطفيا وهو يبكي محتفلا بالهدف الذي رفع به رصيده إلى 131 هدفا في 213 مباراة دولية بقميص البرتغال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويتطلع المهاجم البرتغالي للوصول إلى عتبة الـ1000 هدف، إذ كان قد صرّح سابقا "الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، كما تعلم. أنا لا أحطم الأرقام القياسية، إنها الأرقام القياسية التي تطاردني. لذلك أنا سعيد. لكن بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو التأكيد على العمل الجماعي".
وكرّمه الاتحاد البرتغالي بنشر عبر صفحته على منصة "إكس" صورة للرقم 900 تضمنت لقطات احتفالية له بقمصان الأندية التي دافع عنها، مرفقة بعبارة "900 x كريستيانو رونالدو. والجزء الأفضل؟ القصة لم تنتهِ بعد".
*
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