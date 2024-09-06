الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

"خطوة فريدة في مسيرتي"... رونالدو يعبّر عن سعادته بتسجيله الهدف 900 بهذه الكلمات

2024-09-06 | 13:30
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"خطوة فريدة في مسيرتي"... رونالدو يعبّر عن سعادته بتسجيله الهدف 900 بهذه الكلمات

"خطوة فريدة في مسيرتي"... رونالدو يعبّر عن سعادته بتسجيله الهدف 900 بهذه الكلمات

"هي خطوة فريدة في مسيرتي، هو رقم كنت أتمنى أن أصل إليه منذ فترة طويلة"، بهذه الكلمات عبّر المهاجم المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فرحته بتسجيله هدفه الـ900 في مسيرته خلال فوز منتخب بلاده على كرواتيا 2-1 في لشبونة في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

وتابع ابن الـ39 عاما، الذي سجّل الهدف في الدقيقة 34 بعد عرضية من نونو منديش على ملعب "إستاديو دا لوش" الخميس: "كنت أعلم أنني سأصل إلى هذا الرقم، لأنه مع استمراري في اللعب، سيحدث ذلك بشكل طبيعي. يبدو الأمر مثل أي مرحلة، لكني وحدي أعلم، والأشخاص من حولي، مدى صعوبة العمل كل يوم، لكي أكون بصحة جيدة بدنيا ونفسيا، لتسجيل الهدف الرقم 900".

وبدا رونالدو الذي جثا على ركبتيه عاطفيا وهو يبكي محتفلا بالهدف الذي رفع به رصيده إلى 131 هدفا في 213 مباراة دولية بقميص البرتغال، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويتطلع المهاجم البرتغالي للوصول إلى عتبة الـ1000 هدف، إذ كان قد صرّح سابقا "الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، كما تعلم. أنا لا أحطم الأرقام القياسية، إنها الأرقام القياسية التي تطاردني. لذلك أنا سعيد. لكن بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو التأكيد على العمل الجماعي".

وكرّمه الاتحاد البرتغالي بنشر عبر صفحته على منصة "إكس" صورة للرقم 900 تضمنت لقطات احتفالية له بقمصان الأندية التي دافع عنها، مرفقة بعبارة "900 x كريستيانو رونالدو. والجزء الأفضل؟ القصة لم تنتهِ بعد".


 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

فريدة

مسيرتي"...

رونالدو

يعبّر

سعادته

بتسجيله

الهدف

الكلمات

الديو الأرجنتيني البرتغالي خارج المرشحين لجائزة البالون دور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-30

ميقاتي: إنضمام لبنان لـ"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" خطوة أساسية مع تعرض القرى الجنوبية لأضرار كبيرة بيئيًا وزراعيًا

LBCI
صحف اليوم
2024-08-24

إسرائيل ترفع منسوب التوتّر ضد النازحين في غزة... والهدف الضغط على "حماس" (الأنباء الالكترونية)

LBCI
فنّ
2024-08-23

"خطوة حب": هل تذكرون أول تجربة تمثيلية لنادين نسيب نجيم عبر شاشة الـ LBCI؟... هكذا بدت! (صور)

LBCI
منوعات
2024-08-21

قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته" جورجينا؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-05

الديو الأرجنتيني البرتغالي خارج المرشحين لجائزة البالون دور

LBCI
رياضة
2024-09-05

بعدما أحرقها حبيبها... وفاة العداءة الأولمبية ريبيكا تشيبتيغي

LBCI
رياضة
2024-09-05

للمرة الثانية على التوالي... ميسي خارج قائمة الكرة الذهبية!

LBCI
رياضة
2024-09-04

بعد أزمته مع نابولي... المهاجم أوسيمين ينتقل إلى غلطة سراي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:47

خلافات عدة تعرقل التوصل للإتفاق الكامل بين إسرائيل وحماس... إليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-02

رئيسة مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية: تأخر إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت من واجب المحكمة

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في اسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مفاوضات صفقة الأسرى أمام طريق مسدود… وحاجة إلى جولة جديدة لبلينكن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان في مواجهة جنوب افريقيا في الديفس كاب والعين على المجموعة الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أوروبا تحت الضغط…تصاعد إفلاس الشركات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بيت الدين تحتفل بمهرجانها السنويّ بصمت… ولوحات ترمز للصمود تتصدر جدار قصرها

LBCI
رياضة
13:40

نادي الرياضي إلى سنغافورة لتمثيل لبنان والقارة الصفراء في بطولة العالم للأندية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مفاوضات صفقة الأسرى أمام طريق مسدود… وحاجة إلى جولة جديدة لبلينكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. إعتداءات جديدة تطال الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إصرار أميركيّ على بث جو إيجابيّ في شأن مفاوضات غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لتجنيب لبنان مفاعيل وضعه على اللائحة الرمادية ... منصوري يواصل مساعيه في لندن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تنازلات لبنانية متبادلة من شأنها إعادة فتح الملف الرئاسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في اسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
08:17

على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
06:14

العثور على ثلاثة أطفال في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
00:21

المكتب الإعلامي لسلامة: نتمسك بمواد قانون أصول المحاكمات الجزائية ونأمل من الجميع إحترامها

LBCI
فنّ
04:13

بقلب زهري والكثير من الحب... نادين الراسي: "أختي"! (صورة)

LBCI
صحف اليوم
00:36

مصادر سياسية لـ"الأنباء الإلكترونية": هدف النواب الأربعة المنسحبين من التيار الحصول على غطاء بكركي في تحركهم المقبل

LBCI
فنّ
03:45

نجوى كرم تبهر الجمهور بـ "لوك" شعر جديد: ما اللون الذي اعتمدته؟ (صور)

LBCI
فنّ
15:00

"التحضيرات لرمضان 2025 بدأت"... دانييلا رحمة تعلن انضمامها رسميا الى شركة الصباح! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More