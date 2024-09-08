للمرة الاولى منذ 67 عاما... المنتخب الكندي ينتصر على نظيره الأميركي في عقر داره

للمرة الاولى منذ 67 عاما... المنتخب الكندي ينتصر على نظيره الأميركي في عقر داره

حقّق المنتخب الكندي لكرة القدم أول إنتصار له في عقر دار نظيره الأميركي منذ 67 عاما بعد أن تغلب عليه 2-1 السبت في مباراة دولية ودية في كانساس.



وسجّل للمنتخب الكندي الذي يشرف عليه الألماني جيسي مارش كل من جاكوب شافيلبورغ وجوناثان ديفيد فيما سجّل للمنتخب الأميركي لوكاس دل لا توري.



ويعود آخر فوز للكنديين على أرض جارهم الأميركي الى العالم 1957 ضمن تصفيات كأس العالم.



وواصل المنتخب الأميركي عروضه المهزوزة في الفترة الأخيرة بعد أن خرج من الدور الاول لمسابقة كوبا أميركا التي أُقيمت على أرضه وأدت الى إقالة المدرب غريغ بيرهالتر.



وذكرت تقارير إعلامية السبت انّ مدرب توتنهام وتشلسي الإنكليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو يستعد لإستلام مهام تدريب المنتخب الأميركي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".