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عالم الرياضة يخسر "مايسترو" كرة القدم... وداعاً روبرتو تشالي
2024-09-11 | 06:22
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عالم الرياضة يخسر "مايسترو" كرة القدم... وداعاً روبرتو تشالي
عالم الرياضة يخسر "مايسترو" كرة القدم... وداعاً روبرتو تشالي
أعلن نادي أونيفرسيتاريو دي ديبورتيس وفاة لاعب خط الوسط ومدرب منتخب البيرو السابق روبرتو تشالي عن 77 عاماً والذي وصل مع بلاده إلى ربع نهائي مونديال 1970 في المكسيك، وفق وكالة "فرانس برس".
وقال النادي الذي يتخذ من ليما مقرا له، عبر صفحته على منصة "اكس": "يعرب نادي أونيفرسيتاريو دي ديبورتيس عن أسفه للوفاة المحزنة للدون روبرتو تشالي أولارتي، الأسطورة الذي كان بطلا وطنيا (الدوري المحلي) ثلاث مرات كلاعب كرة قدم ومرتين كمدرب".
وأضاف "ارقد بسلام أيها المايسترو!".
وتدهورت الحالة الصحيّة للاعب خط الوسط السابق بسبب مرض السكري وتجلط الدم.
وتدرب تشالي في سنترو إكوينو، واستمر في اللعب مع أندية أونيفرسيتاريو وسبورت بويز وسبورتنغ كريستال وديبورتيفو مونيسيبال في البيرو.
تم إيقافه بسبب الاعتداء على أحد الحكام، ثم غادر لخوض منافسات الدوريين الفنزويلي والإكوادوري من عام 1977 إلى عام 1979.
في عام 1980، اعتزل تشالي اللعب وبدأ مسيرته التدريبية. أشرف على عدة أندية بيروفية، بالإضافة إلى المنتخب الوطني لفترة وجيزة في عام 1985.
واشتهر تشالي الملقب بـ"الطفل الشقي"، بحيويته وتقنيته الجيدة ومزاجه الحاد على أرض الملعب.
اعتبر أحد مهندسي تأهل منتخب البيرو لكأس العالم 1970 في المكسيك، حيث أطاح بالأرجنتين في تعادل لا يُنسى 2-2 على ملعب "لا بومبونيرا" في بوينس آيرس عام 1969.
*
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