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رياضة
بعد اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات... سون ينفي باكياً الادعاءات
2024-09-11 | 09:00
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بعد اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات... سون ينفي باكياً الادعاءات
بعد اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات... سون ينفي باكياً الادعاءات
نفى اللاعب الدولي الكوري الجنوبي جون-هو سون وهو يبكي تهم التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم الموجهة إليه في الصين، متهما الأخيرة بالابتزاز بعدما أوقفته مدى الحياة عن أي نشاط كروي.
واتهم الاتحاد الصيني للعبة سون الذي لعب لصالح شاندونغ تايشان في الدوري المحلي الممتاز، بالمشاركة في التلاعب بنتائج المباريات وتم احتجازه لمدة 10 أشهر العام الفائت.
وعاد لاعب الوسط الذي خاض ثلاث من المباريات الأربع لبلاده في مونديال قطر 2022، إلى كوريا الجنوبية في آذار بعد احتجازه في أيار 2023.
وكان اللاعب واحدا من بين الأشخاص الـ43 الذين قرر الاتحاد الصيني الثلاثاء إيقافهم مدى الحياة عن أي نشاط كروي بسبب مزاعم مراهنات وتلاعب بنتائج المباريات، بينهم ثلاثة لاعبين دوليين صينيين سابقين.
وكثفت بكين في الأعوام الأخيرة حملتها على الفساد في الرياضة الصينية، لاسيما كرة القدم، وسجنت العديد من كبار المسؤولين.
وفي مؤتمره الصحافي الأربعاء، كان التأثر واضحا على سون الذي قال إن سجنه في الصين كان بمثابة "صدمة هائلة"، زاعما انه تعرض للتهديد من قبل الشرطة الصينية مع استخدام عائلته، بما في ذلك أطفاله، كأوراق مساومة لإجباره على الاعتراف بالتهم.
وأردف سون قائلا "وجهت الشرطة الصينية اتهامات سخيفة. لقد هددوني بأنه إذا لم أعترف بالتهم، فسيتم القبض على زوجتي من خلال وزارة الخارجية وإحضارها إلى نفس مركز الاحتجاز كي يتم التحقيق معها أيضا.".
وأفاد أن الترجمة إلى اللغة الكورية خلال التحقيق لم تكن بالدقة اللازمة ولم يحصل على حق الوصول إلى محام، وعندما أدرك أن الشرطة الصينية تتهمه بالرشوة "أصيب بالذهول"، مضيفا "قلت إني لم أفعل شيئا من هذا القبيل".
*
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