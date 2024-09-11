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الأرجنتيني بوكيتينو مدربا لمنتخب الولايات المتحدة... إليكم التفاصيل

2024-09-11 | 10:00
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الأرجنتيني بوكيتينو مدربا لمنتخب الولايات المتحدة... إليكم التفاصيل

الأرجنتيني بوكيتينو مدربا لمنتخب الولايات المتحدة... إليكم التفاصيل

عيّن الاتحاد الأميركي لكرة القدم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا جديدا لمنتخبه الوطني، حسب ما أعلن الثلاثاء.

ويحلّ بوكيتينو الذي سبق له الإشراف على أندية توتنهام وتشلسي الانكليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي بدلا من المدرب الوطني غريغ بيرهالتر الذي أُقيل من مهامه في تموز بعد حملة مخيبة للآمال في مسابقة كوبا أميركا.

وبات بوكيتينو أول أجنبي يتولى تدريب المنتخب الأميركي منذ الألماني يورغن كلينسمان الذي اقيل عام 2016.

ولم يشرف بوكيتينو على تدريب أي ناد منذ رحيله في أيار عن تشلسي بعد عام واحد فقط من توليه مهامه.

ولم يكشف الاتحاد الأميركي عن تفاصيل العقد، إلا ان يوكيتينو سيقود المنتخب الوطني في مونديال 2026 الذي يستضيفه مع المكسيك وكندا.

وقال المدير الرياضي للاتحاد الأميركي مات كروكر الذي قاد البحث عن مدرب جديد "ماوريسيو هو فائز متسلسل، يملك الشغف العميق لتطوير اللاعبين وقدرة مثبتة على بناء فرق متماسكة وتنافسية".

وأضاف "سجله يتحدث عن نفسه، وأنا واثق من أنه الخيار الصحيح لتسخير الإمكانات الهائلة داخل فريقنا الموهوب"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويتمتع بوكيتينو بسجل حافل في اكتشاف المواهب الشابة في ساوثمبتون وتوتنهام وإسبانيول الإسباني في وقت سابق من مسيرته التدريبية.

وفي توتنهام، لعب بوكيتينو دورا رئيسا في تشكيل مسيرة قائد إنكلترا هاري كاين وحوّل توتنهام إلى فريق منتظم في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانكليزي الممتاز، وقاده أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2019.
 
 
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