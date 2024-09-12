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بطولة إنكلترا... أرتيتا يتعاقد مجدداً مع أرسنال وهذه التفاصيل!

2024-09-12 | 12:40
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بطولة إنكلترا... أرتيتا يتعاقد مجدداً مع أرسنال وهذه التفاصيل!

بطولة إنكلترا... أرتيتا يتعاقد مجدداً مع أرسنال وهذه التفاصيل!

تعاقد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنكليزي، مرة جديدة مع ناديه حتى عام 2027 لينهي حالة من الشك بشأن مستقبله، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتولى أرتيتا، 41 عاما، الاشراف على "المدفعجية" عام 2019 وقاده إلى المركز الثاني مرتين في الدوري علما بأن عقده الأصلي كان ينتهي في حزيران المقبل.

ودعا أرتيتا الشهر الفائت إلى الهدوء فيما يتعلق بمستقبله على رأس الجهاز الفني لفريق شمال لندن مؤكدا أن تركيزه كان ينصب على فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي تجديد عقده قبل المواجهة المرتقبة لأرسنال مع توتنهام غريمه في شمال لندن في الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد.

نجح أرتيتا منذ ان ترك الجهاز الفني لمانشستر سيتي لتولي المهمة خلفا لمواطنه أوناي إيمري، في إحراز الألقاب (أحرز كأس إنكلترا في موسمه الأول) مع أرسنال ونافس بقوة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسمين الاخيرين.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الرابع في الترتيب بعد فوزين وتعادل، وسيبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل ضد أتالانتا الإيطالي.
 
 
 
 
 
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