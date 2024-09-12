بعد انتقادات رونالدو... هكذا ردّ مدرب مانشستر يونايتد!

بعد انتقادات رونالدو... هكذا ردّ مدرب مانشستر يونايتد!

خرج المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد الإنكليزي إريك تن هاغ عن صمته ورد على الانتقادات التي وجهها له لاعبه السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا إن أفضل لاعب في العالم خمس مرات "بعيد عن مانشستر".



والعلاقة بين الرجلين ليست جيدة على الإطلاق، إذ قرر رونالدو إنهاء مغامرته الثانية في يونايتد والانتقال إلى الدوري السعودي بداية 2023 للدفاع عن ألوان النصر بسبب خلاف مع الهولندي.



وعاد قائد البرتغال البالغ من العمر 39 عاما لمهاجمة المدرب الهولندي هذا الأسبوع، قائلا في حلقة من بودكاست "ريو فرديناند يُقدّم" إن "مانشستر يحتاج إلى إعادة بناء كل شيء، في رأيي".



وأضاف "المدرب يقول إنه لا يمكنهم المنافسة للفوز بالدوري ودوري الأبطال. كمدرب لمانشستر يونايتد، لا يمكنك أن تقول إنك لن تقاتل للفوز بالدوري أو دوري الأبطال".



واحتل فريق "الشياطين الحمر" المركز الثامن في الدوري في الموسم الماضي، وهو أدنى ترتيب له منذ عام 1990، كما ودّع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.



ويعتقد رونالدو أن ناديه السابق يحتاج إلى تغييرات جذرية، لكنه يرى أن تن هاغ يجب ألّا يستبعد الفوز بالبطولات الكبيرة في الوقت عينه.



بعد الفوز بلقبي كأس إنكلترا وكأس الرابطة، قال تن هاغ إنه "واثق تماما" من الفوز بالمزيد من الألقاب، لكنه أشار أيضا إلى أن فريقه "لا يزال بعيدا" عن أن يكون جاهزا للفوز بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ الموسم الأخير للمدرب الاسكتلندي أليكس فيرغسون عام 2013.



وتابع نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقا "هذا النادي يحتاج إلى وقت لإعادة البناء لأنه لا يزال واحدا من أفضل الأندية في العالم، لكنه بحاجة إلى التغيير".



ولدى سؤاله الخميس عما أدلى به رونالدو، رد تن هاغ في مؤتمر صحافي "لقد قال إن مانشستر يونايتد لا يمكنه الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز. لقد قال ذلك إذا قرأتم المقال جيدا. هو بعيد في السعودية، هو بعيد عن مانشستر. يحق لكل شخص أن يكون له رأي. لا بأس".



جاءت مقابلة رونالدو بعد فترة راحة دولية أعقبت مباشرة خسارة يونايتد المذلة بثلاثية نظيفة على أرضه أمام غريمه اللدود ليفربول.



لكن تن هاغ قال أنه لم يترك الأمر يؤثر عليه، مصرا على أن "هذا لا يؤثر عليّ. أعرف في هذه العملية أين نحن، ما يتعيّن علينا القيام به، إلى أين نتجه. قلت من قبل إننا ما زلنا في فترة انتقالية. علينا دمج الكثير من اللاعبين الشباب أيضا في الفريق".



وتابع "ما زلنا نتعامل مع الإصابات، علينا إعادة المصابين إلى الفريق. قبل أن يفكر أي شخص في الأعذار، علينا الفوز في كل مباراة. أعلم ذلك، الفريق يعلم ذلك ولا يهم من هو متوفر. سنركز على كل مباراة وعلينا أن نتمتع في كل مباراة بذهنية أنه يجب أن نفوز بها".



خسر بطل الدوري 20 مرة والذي يتواجه مع مضيفه ساوثهمبتون السبت، اثنتين من أول ثلاث مباريات له في الدوري هذا الموسم.



ولا يزال لوك شو والدنماركي راسموس هويلوند غائبين عن الملاعب، لكن الوافد الجديد الأوروغوياني مانويل أوغارتي قد يلعب لأول مرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026.