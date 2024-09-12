الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شوارع الذلّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد انتقادات رونالدو... هكذا ردّ مدرب مانشستر يونايتد!
2024-09-12 | 15:50
شارك
4
min
بعد انتقادات رونالدو... هكذا ردّ مدرب مانشستر يونايتد!
بعد انتقادات رونالدو... هكذا ردّ مدرب مانشستر يونايتد!
خرج المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد الإنكليزي إريك تن هاغ عن صمته ورد على الانتقادات التي وجهها له لاعبه السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا إن أفضل لاعب في العالم خمس مرات "بعيد عن مانشستر".
والعلاقة بين الرجلين ليست جيدة على الإطلاق، إذ قرر رونالدو إنهاء مغامرته الثانية في يونايتد والانتقال إلى الدوري السعودي بداية 2023 للدفاع عن ألوان النصر بسبب خلاف مع الهولندي.
وعاد قائد البرتغال البالغ من العمر 39 عاما لمهاجمة المدرب الهولندي هذا الأسبوع، قائلا في حلقة من بودكاست "ريو فرديناند يُقدّم" إن "مانشستر يحتاج إلى إعادة بناء كل شيء، في رأيي".
وأضاف "المدرب يقول إنه لا يمكنهم المنافسة للفوز بالدوري ودوري الأبطال. كمدرب لمانشستر يونايتد، لا يمكنك أن تقول إنك لن تقاتل للفوز بالدوري أو دوري الأبطال".
واحتل فريق "الشياطين الحمر" المركز الثامن في الدوري في الموسم الماضي، وهو أدنى ترتيب له منذ عام 1990، كما ودّع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.
ويعتقد رونالدو أن ناديه السابق يحتاج إلى تغييرات جذرية، لكنه يرى أن تن هاغ يجب ألّا يستبعد الفوز بالبطولات الكبيرة في الوقت عينه.
بعد الفوز بلقبي كأس إنكلترا وكأس الرابطة، قال تن هاغ إنه "واثق تماما" من الفوز بالمزيد من الألقاب، لكنه أشار أيضا إلى أن فريقه "لا يزال بعيدا" عن أن يكون جاهزا للفوز بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ الموسم الأخير للمدرب الاسكتلندي أليكس فيرغسون عام 2013.
وتابع نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقا "هذا النادي يحتاج إلى وقت لإعادة البناء لأنه لا يزال واحدا من أفضل الأندية في العالم، لكنه بحاجة إلى التغيير".
ولدى سؤاله الخميس عما أدلى به رونالدو، رد تن هاغ في مؤتمر صحافي "لقد قال إن مانشستر يونايتد لا يمكنه الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز. لقد قال ذلك إذا قرأتم المقال جيدا. هو بعيد في السعودية، هو بعيد عن مانشستر. يحق لكل شخص أن يكون له رأي. لا بأس".
جاءت مقابلة رونالدو بعد فترة راحة دولية أعقبت مباشرة خسارة يونايتد المذلة بثلاثية نظيفة على أرضه أمام غريمه اللدود ليفربول.
لكن تن هاغ قال أنه لم يترك الأمر يؤثر عليه، مصرا على أن "هذا لا يؤثر عليّ. أعرف في هذه العملية أين نحن، ما يتعيّن علينا القيام به، إلى أين نتجه. قلت من قبل إننا ما زلنا في فترة انتقالية. علينا دمج الكثير من اللاعبين الشباب أيضا في الفريق".
وتابع "ما زلنا نتعامل مع الإصابات، علينا إعادة المصابين إلى الفريق. قبل أن يفكر أي شخص في الأعذار، علينا الفوز في كل مباراة. أعلم ذلك، الفريق يعلم ذلك ولا يهم من هو متوفر. سنركز على كل مباراة وعلينا أن نتمتع في كل مباراة بذهنية أنه يجب أن نفوز بها".
خسر بطل الدوري 20 مرة والذي يتواجه مع مضيفه ساوثهمبتون السبت، اثنتين من أول ثلاث مباريات له في الدوري هذا الموسم.
ولا يزال لوك شو والدنماركي راسموس هويلوند غائبين عن الملاعب، لكن الوافد الجديد الأوروغوياني مانويل أوغارتي قد يلعب لأول مرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
انتقادات
رونالدو...
مانشستر
يونايتد!
التالي
بطولة إنكلترا... أرتيتا يتعاقد مجدداً مع أرسنال وهذه التفاصيل!
هذا ما تمناه الرئيس التاريخي لنادي الرياضي هشام الجارودي عبر الـLBCI عشية انطلاق كأس القارات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-30
بعد حصوله على جائزة الهداف التاريخي... هكذا احتفلت جورجينا رودريغيز بإنجاز رونالدو الجديد (صور وفيديو)
منوعات
2024-08-30
بعد حصوله على جائزة الهداف التاريخي... هكذا احتفلت جورجينا رودريغيز بإنجاز رونالدو الجديد (صور وفيديو)
0
رياضة
2024-07-06
بعد تعرضه للانتقادات... برناردو سيلفا يدافع عن رونالدو: هذا ما قاله!
رياضة
2024-07-06
بعد تعرضه للانتقادات... برناردو سيلفا يدافع عن رونالدو: هذا ما قاله!
0
رياضة
2024-06-22
مشجعون يقتحمون أرض الملعب لالتقاط صور سيلفي مع رونالدو... ومدرب البرتغال مستاء
رياضة
2024-06-22
مشجعون يقتحمون أرض الملعب لالتقاط صور سيلفي مع رونالدو... ومدرب البرتغال مستاء
0
منوعات
11:05
أخرجوه من رحمها وأعادوه مرة أخرى... امرأة تروي قصتها المذهلة: هكذا أنجبت طفلها مرتين!
منوعات
11:05
أخرجوه من رحمها وأعادوه مرة أخرى... امرأة تروي قصتها المذهلة: هكذا أنجبت طفلها مرتين!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:30
أزمة مبابي وسان جرمان تابع... هذا ما طلبته رابطة المحترفين!
رياضة
14:30
أزمة مبابي وسان جرمان تابع... هذا ما طلبته رابطة المحترفين!
0
رياضة
12:40
بطولة إنكلترا... أرتيتا يتعاقد مجدداً مع أرسنال وهذه التفاصيل!
رياضة
12:40
بطولة إنكلترا... أرتيتا يتعاقد مجدداً مع أرسنال وهذه التفاصيل!
0
رياضة
2024-09-11
هذا ما تمناه الرئيس التاريخي لنادي الرياضي هشام الجارودي عبر الـLBCI عشية انطلاق كأس القارات
رياضة
2024-09-11
هذا ما تمناه الرئيس التاريخي لنادي الرياضي هشام الجارودي عبر الـLBCI عشية انطلاق كأس القارات
0
رياضة
2024-09-11
فريق الرياضي في سنغافورة... تحت الأضواء
رياضة
2024-09-11
فريق الرياضي في سنغافورة... تحت الأضواء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:41
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 16 مسؤولا مقرّبا من الرئيس الفنزويلي
أخبار دولية
13:41
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 16 مسؤولا مقرّبا من الرئيس الفنزويلي
0
فنّ
09:51
بعد تدهور حالتها النفسية ومحاولتها الانتحار... فنان عالمي شهير ينقذ امرأة في الدقائق الأخيرة! (فيديو)
فنّ
09:51
بعد تدهور حالتها النفسية ومحاولتها الانتحار... فنان عالمي شهير ينقذ امرأة في الدقائق الأخيرة! (فيديو)
0
أخبار لبنان
09:22
بطرس: انخفاض أسعار الدجاج ومقطعاته نحو أكثر من 30 في المئة
أخبار لبنان
09:22
بطرس: انخفاض أسعار الدجاج ومقطعاته نحو أكثر من 30 في المئة
0
رياضة
2024-09-10
تحضيرًا لمواجهته الأولى يوم الجمعة... الرياضي وصل إلى مقر إقامته في سنغافورة
رياضة
2024-09-10
تحضيرًا لمواجهته الأولى يوم الجمعة... الرياضي وصل إلى مقر إقامته في سنغافورة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:16
ميقاتي خلال استقبال جثمان البطريرك أغاجانيان: نأمل بأن يتصاعدَ دخانٌ أبيض ليعلن انتخاب رئيس
أخبار لبنان
17:16
ميقاتي خلال استقبال جثمان البطريرك أغاجانيان: نأمل بأن يتصاعدَ دخانٌ أبيض ليعلن انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
17:13
الراعي: الكاردينال اغاجانيان سيكون طوباويًّا وقديساً عظيماً لهذا الجيل
أخبار لبنان
17:13
الراعي: الكاردينال اغاجانيان سيكون طوباويًّا وقديساً عظيماً لهذا الجيل
0
أخبار لبنان
17:09
خطار للـ LBCI: عملية اخماد حريق مكب برج حمود صعبة لكن تم حصر النيران
أخبار لبنان
17:09
خطار للـ LBCI: عملية اخماد حريق مكب برج حمود صعبة لكن تم حصر النيران
0
أخبار لبنان
16:48
اليكم الصورة من حريق مكب برج حمود...ياسين: سنبدأ اجراءات التحقيق
أخبار لبنان
16:48
اليكم الصورة من حريق مكب برج حمود...ياسين: سنبدأ اجراءات التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
في عاليه… تكريم لأبو ملحم و أم ملحم يعيد قيمهما إلى الحياة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
في عاليه… تكريم لأبو ملحم و أم ملحم يعيد قيمهما إلى الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
خطوة جبّارة للصناعة الفضائية التجارية
تقارير نشرة الاخبار
14:12
خطوة جبّارة للصناعة الفضائية التجارية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بين السعودية والصين... عصر جديد من التعاون الاستراتيجي الشامل
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بين السعودية والصين... عصر جديد من التعاون الاستراتيجي الشامل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
بعد أن عُبّد بالألغام خلال الحرب الإيرانية العراقية... خط يربط شلامجة بالبصرة بسكة حديدية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
بعد أن عُبّد بالألغام خلال الحرب الإيرانية العراقية... خط يربط شلامجة بالبصرة بسكة حديدية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللمسات الأخيرة لفريق الرياضي في سنغافورة تمهيدا لانطلاق مباراته القارية يوم الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
اللمسات الأخيرة لفريق الرياضي في سنغافورة تمهيدا لانطلاق مباراته القارية يوم الجمعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
06:57
انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية
أخبار دولية
06:57
انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية
2
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نصبة جديدة في سن الفيل... أكثر من أربعين عائلة أكلت الضرب والغلة عشرات الآلاف من الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نصبة جديدة في سن الفيل... أكثر من أربعين عائلة أكلت الضرب والغلة عشرات الآلاف من الدولارات
3
خبر عاجل
06:52
انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني
خبر عاجل
06:52
انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني
4
خبر عاجل
04:30
ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2
خبر عاجل
04:30
ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2
5
خبر عاجل
10:06
انتهاء اليوم الاول من كأس القارات بكرة السلة بفوز ملاقا الاسباني على بترو دي لواندا بنتيجة 94-78
خبر عاجل
10:06
انتهاء اليوم الاول من كأس القارات بكرة السلة بفوز ملاقا الاسباني على بترو دي لواندا بنتيجة 94-78
6
صحف اليوم
00:24
بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)
صحف اليوم
00:24
بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)
7
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
8
خبر عاجل
07:49
ترقبوا انطلاق مباراة malaga الاسباني بطل اوروبا مع petro de luanda بطل افريقيا في تمام الساعة الثالثة عبر الـLB2
خبر عاجل
07:49
ترقبوا انطلاق مباراة malaga الاسباني بطل اوروبا مع petro de luanda بطل افريقيا في تمام الساعة الثالثة عبر الـLB2
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More