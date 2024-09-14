"هيي بتعرف حالها"... علي منصور يهدي فوز الرياضي "لشخص عزيز جدا على قلبه": هل كشف هويتها؟ (فيديو)

بعد فوز فريق الرياضي في المباراة التي خاضها ضد فريق بترو دي لواندا الانغولي في مباراة تحديد صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى من بطولة كأس القارات لكرة السلة 2024 في سنغافورة، تحدث اللاعب علي منصور عبر شاشة الـLBCI عن المباراة، معبرا عن فرحه بالفوز.



وأهدى علي منصور هذا الفوز للجمهور اللبناني عموما وجمهور الرياضي خصوصا.



وتابع: "كما أهدي الفوز لشخص عزيز جدا على قلبي"، وعندما سأله الزميل جورج سويدي عن هوية هذا الشخص، أجاب علي منصور: "هيي بتعرف حالها مين، وما رح قول إسم، لأن هيدا الفوز لإلها".