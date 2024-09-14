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نجمة التنس اليابانية أوساكا تنفصل عن مدربها

2024-09-14 | 08:06
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نجمة التنس اليابانية أوساكا تنفصل عن مدربها

انفصلت نجمة التنس اليابانية ناومي أوساكا عن مدربها البلجيكي فيم فيسيت، بحسب ما أعلنت المصنفة أولى عالميا سابقا في حسابها على موقع إنستغرام الجمعة.

وكتبت أوساكا "أربع سنوات، بطولتان في الغراند سلام والكثير من الذكريات".

وأضافت ابنة السادسة والعشرين "شكرا لفيم لكونك مدربا رائعا وإنسانا أروع. أتمنى لك الأفضل".

ودرّب فيسيت اليابانية على فترتين، بين 2019 وصيف 2022 ثم اتحدا سويا العام الماضي عندما عادت أوساكا بعد إنجاب طفلتها شاي في تموز2023.

وأحرزت أوساكا لقب بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة 2020 وأستراليا 2021 تحت إشرافه، وبلغت النهائي في سينسيناتي 2020 وميامي 2022.

لكن الفائزة بأربعة ألقاب كبرى عانت للعودة إلى مستواها منذ رجوعها إلى دورات المحترفات في بريزبين في كانون الثاني الماضي.

وكان فوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو الشهر الماضي في الدور الأول ضمن بطولة الولايات المتحدة، الأول في أربع سنوات على لاعبة مصنفة بين العشر الأوليات، قبل أن تنحني في الدور الثاني أمام التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة 52.

وقالت بعد خسارتها أمام موخوفا "الأمر صعب بعض الشيء، لأنه لا يمكن قياس أدائي سوى بالنتائج".

وتابعت اللاعبة التي تراجعت إلى المركز 75 عالميا وبلغت ربع النهائي مرتين فقط في 16 دورة منذ عودتها "أشعر بأني أسرع، أفضل، لكني خسرت في الدور الثاني. الأمر قاس نوعا ما".

وقالت إنها كانت تحاول التعامل مع خساراتها بنضج أكبر، لكنها أقرت ببعض الإحباط".

وأضافت اللاعبة التي عانت من ضغوط نفسية في فترات سابقة "أشعر بأني أعمل بجهد أكثر ما عملت في أي وقت من حياتي، لذا يجب أن يترجم ذلك إلى شيء ما".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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