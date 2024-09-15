خلال إجازته... لاعب سعودي شهير يتعرض لحادث مروع في دبي: ماذا حصل؟

بعد سقوطه من شرفة منزله في دبي، أُدخل لاعب نادي الشباب السعودي لكرة القدم الدولي فهد المولّد إلى العناية المشددة وذلك بحسب ما أفادت الخارجية السعودية ليل السبت الأحد.وذكرت القنصلية السعودية في دبي في بيان على حسابها على منصة اكس، نقلته وكالة "فرانس برس"، "إشارة الى ما تم تداوله في وسائل الاعلام المختلفة بشأن اللاعب فهد المولّد، تود القنصلية العامة في دبي الافادة بأنها تلقت بلاغا بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي ظهر الخميس 12 ايلول".وتابعت أنها "لا زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما تود القنصلية الايضاح بأن الحالة الصحية للاعب تخضع للمراقبة".وتعرض المولّد البالغ 30 عاما للحادث عقب مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 حيث شارك بديلا أمام أندونيسيا والصين.وذكر مكتب دبي الإعلامي نقلا عن القيادة العامة لشرطة دبي أنّ المولّد "سقط من شرفة منزله بالدور الثاني خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي".وأضاف أن "الحالة الصحية للاعب تحت المراقبة حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي".وقال نادي الشباب إنه أوفد رئيسه لدبي "للوقوف على الحالة الطبية" للاعب الذي انتقل له في 2022.لكنّ صحيفة المدينة السعودية أفادت نقلا عما أسمته "مصادر مطَّلعة" أنّ هناك "شبهةً جنائية" في الحادث.وذكرت أنّه "يرقد حاليًّا في العناية المركزة بأحد مستشفيات دبي، في حالة حرجة للغاية، بعدما تعرَّض لكسور خطيرة في مناطق مختلفة بالجسم".وأحرز الجناح الذي ترعرع في نادي الاتحاد في جدة ولعب في صفوفه بين 2011 و2022، 17 هدفا في 74 مباراة دولية.وسبق للمولد الذي شارك مع الاخضر في مونديال روسيا عام 2018، خوض تجربة احترافية قصيرة في نادي ليفانتي الإسباني في النصف الثاني من موسم 2017-2018.وتعرض المولّد للإيقاف مرتين على خلفية تناوله للمنشطات. الاولى لمدة عام بين أيار 2019 وأيار 2020، والثانية لـ18 شهرا بين آذار 2022 وأيلول 2023، وهو ما أدى لاستبعاده عن تشكيلة المنتخب السعودي في كأس العالم في قطر 2022.