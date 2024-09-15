الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد إصابته... ميسي يعود بقوة إلى الملاعب!
2024-09-15 | 06:50
شارك
3
min
بعد إصابته... ميسي يعود بقوة إلى الملاعب!
بعد إصابته... ميسي يعود بقوة إلى الملاعب!
عاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بقوة الى الملاعب بعد غياب شهرين بسبب الإصابة، وسجل ثنائية مع تمريرة حاسمة مساهماً في فوز فريقه إنتر ميامي على ضيفه فيلادلفيا يونيون 3-1 السبت ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم، وفق وكالة "فرانس برس".
وبكر فيلادلفيا يونيون بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر المهاجم الدنماركي ميكايل يوهري بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة، لكن ميسي رد بقوة وبثنائية في أربع دقائق.
أدرك المخضرم البالغ من العمر 37 عاما التعادل في الدقيقة 26 اثر تمريرة من زميله السابق في برشلونة الاسباني المهاجم الاوروغوياني لويس سواريس خارج المنطقة فتلاعب بأحد المدافعين وتوغل داخلها قبل أن يتابعها بيمناه زاحفة على يمين الحارس أندرو ريك، ومنح التقدم لفريقه بعد اثر تمريرة من زميله السابق الاخر في النادي الكاتالوني المدافع الاسباني جوردي البا داخل المنطقة فتابعها زاحفة بيسراه على يسار الحارس ريك (30).
وتابع ميسي تألقه ورد الهدية إلى سواريس بتمريرة حاسمة سجل منها الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من حافة المنطقة أسكنها على يمين الحارس ريك.
وغاب ميسي عن الملاعب منذ تتويج الأرجنتين بكأس كوبا أميركا على حساب كولومبيا في 14 تموز بسبب إصابة في الكاحل.
وخاض ميسي المباراة الاولى بألوان إنتر ميامي منذ الأول من حزيران الفائت، حيث حرم الفريق الأميركي من خدمات نجمه في ثماني مباريات في الدوري.
كما غاب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عن المباراتين الاخيرتين لمنتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 مطلع أيلول الحالي.
عاد المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا إلى الأمور دون تأخير. وسجل "لابولجا" هدفين في أربع دقائق (26، 30) وسلم تمريرة حاسمة للويس سواريز في نهاية الوقت الإضافي (90+8)، فيما بدأ فيلادلفيا المواجهة بفضل ميكائيل أوري (الثاني).
وقال ميسي "الحقيقة هي أنني متعب بعض الشيء (...) الحرارة والرطوبة في ميامي لا تساعدانني أيضًا، لكنني أردت حقًا العودة، لقد كنت بعيدًا عن الملعب لفترة طويلة".
وأضاف "خلال العام لم نكن محظوظين حقًا بسبب الإصابات، ولم نكن في أفضل حالاتنا أبدًا (...) اليوم نحن في المركز الأول بفارق كبير عن جدارة، ومع القليل من الحظ، سننهي الموسم في القمة". وقال ميسي، الذي تأهل بالفعل للمباريات الفاصلة مع فريقه: "ماذا سيحدث بعد ذلك".
وعزز إنتر ميامي صدارته للمنطقة الشرقية بفوزه الخامس تواليا والتاسع عشر في 28 مباراة في الدوري حتى الآن، حيث يتفوق بفارق عشر نقاط على مطارده المباشر سينسيناتي.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
إصابته...
الملاعب!
التالي
للمرة الأولى في تاريخه... "أونيكاخا" يتوج بلقب بطولة كأس القارات لكرة السلة
خلال إجازته... لاعب سعودي شهير يتعرض لحادث مروع في دبي: ماذا حصل؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-09-12
بعد إصابته بمرض باركنسون... الدنماركي لارس فون ترير يعود إلى عالم الإخراج
فنّ
2024-09-12
بعد إصابته بمرض باركنسون... الدنماركي لارس فون ترير يعود إلى عالم الإخراج
0
رياضة
2024-07-21
بعد إصابته... ظهور مفاجئ لميسي خلال مباراة إنتر ميامي: فكيف كان رد فعل الجمهور؟
رياضة
2024-07-21
بعد إصابته... ظهور مفاجئ لميسي خلال مباراة إنتر ميامي: فكيف كان رد فعل الجمهور؟
0
رياضة
2024-07-15
ميسي يخرج باكيا من الملعب بسبب إصابته في المباراة النهائية خلال كوبا أميركا 2024 (فيديو)
رياضة
2024-07-15
ميسي يخرج باكيا من الملعب بسبب إصابته في المباراة النهائية خلال كوبا أميركا 2024 (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العام الدراسيّ يعود على تلامذة الجنوب ومدارسه رغم إستمرار الإعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العام الدراسيّ يعود على تلامذة الجنوب ومدارسه رغم إستمرار الإعتداءات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
11:02
للمرة الأولى في تاريخه... "أونيكاخا" يتوج بلقب بطولة كأس القارات لكرة السلة
رياضة
11:02
للمرة الأولى في تاريخه... "أونيكاخا" يتوج بلقب بطولة كأس القارات لكرة السلة
0
رياضة
06:09
خلال إجازته... لاعب سعودي شهير يتعرض لحادث مروع في دبي: ماذا حصل؟
رياضة
06:09
خلال إجازته... لاعب سعودي شهير يتعرض لحادث مروع في دبي: ماذا حصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أجواء احتفالية في سنغافورة بعد الفوز التاريخيّ لفريق الرياضي في كأس القارات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أجواء احتفالية في سنغافورة بعد الفوز التاريخيّ لفريق الرياضي في كأس القارات
0
رياضة
2024-09-14
نجمة التنس اليابانية أوساكا تنفصل عن مدربها
رياضة
2024-09-14
نجمة التنس اليابانية أوساكا تنفصل عن مدربها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-13
البابا فرنسيس يأسف لغياب "تقدم نحو السلام" في غزة
أخبار دولية
2024-09-13
البابا فرنسيس يأسف لغياب "تقدم نحو السلام" في غزة
0
منوعات
2024-09-14
"سلوكه غير طبيعي وآخر ضحاياه فتاة صغيرة"... نسر يثير الرعب في النرويج وهذا مصيره
منوعات
2024-09-14
"سلوكه غير طبيعي وآخر ضحاياه فتاة صغيرة"... نسر يثير الرعب في النرويج وهذا مصيره
0
صحف اليوم
00:26
"الخماسية" تعاود حراكها لإخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:26
"الخماسية" تعاود حراكها لإخراج الملف الرئاسي من عنق الزجاجة (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
02:16
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا منظومة فنية في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها
آخر الأخبار
02:16
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا منظومة فنية في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
07:50
"الرياضي" يحتل المرتبة الرابعة في بطولة كأس القارات في كرة السلة
رياضة
07:50
"الرياضي" يحتل المرتبة الرابعة في بطولة كأس القارات في كرة السلة
0
أخبار دولية
06:18
نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا عن أي هجوم
أخبار دولية
06:18
نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا عن أي هجوم
0
آخر الأخبار
05:12
الراعي في قداس شهداء المقاومة اللبنانية في سيدة إيليج: اللبنانيّون يتعرّضون لغزو أسوأ من الاحتلال
آخر الأخبار
05:12
الراعي في قداس شهداء المقاومة اللبنانية في سيدة إيليج: اللبنانيّون يتعرّضون لغزو أسوأ من الاحتلال
0
أخبار دولية
04:33
القوات المسلحة اليمنية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي وسط إسرائيل
أخبار دولية
04:33
القوات المسلحة اليمنية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي وسط إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في غزة ثقل الحديد يطغى على ثقل الحرب… نادٍ رياضيّ بين الركام
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في غزة ثقل الحديد يطغى على ثقل الحرب… نادٍ رياضيّ بين الركام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين... خطوات نحو التعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين... خطوات نحو التعافي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... غارتان على بليدا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... غارتان على بليدا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الشّامي يختم نشرة الاخبار المسائية على طريقته الخاصة (فيديو)
2
أمن وقضاء
15:12
غارات اسرائيلية مكثّفة على عدد من المناطق اللبنانية مساء السبت
أمن وقضاء
15:12
غارات اسرائيلية مكثّفة على عدد من المناطق اللبنانية مساء السبت
3
خبر عاجل
05:40
انتهاء مباراة الرياضي وتسمانيا بفوز الفريق الأسترالي بنتيجة 80-75 في بطولة كأس القارات بكرة السلة والرياضي يحتل المرتبة الرابعة
خبر عاجل
05:40
انتهاء مباراة الرياضي وتسمانيا بفوز الفريق الأسترالي بنتيجة 80-75 في بطولة كأس القارات بكرة السلة والرياضي يحتل المرتبة الرابعة
4
أخبار لبنان
09:40
القاضية عون للراعي: أحيي قراره الجريء بزيارة سلامة في السجن لكن أنا أيضًا مارونية وأتعرض لأبشع أنواع الإضطهاد
أخبار لبنان
09:40
القاضية عون للراعي: أحيي قراره الجريء بزيارة سلامة في السجن لكن أنا أيضًا مارونية وأتعرض لأبشع أنواع الإضطهاد
5
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إليكم من اختار البابا فرنسيس بين ترامب وهاريس
6
خبر عاجل
08:55
تتويج فريق ملغا الإسباني بطلًا لكأس القارات في كرة السلة بعد فوزه في النهائي على فريق جي ليغ يونايتد الأميركي بنتيجة 75-60
خبر عاجل
08:55
تتويج فريق ملغا الإسباني بطلًا لكأس القارات في كرة السلة بعد فوزه في النهائي على فريق جي ليغ يونايتد الأميركي بنتيجة 75-60
7
خبر عاجل
03:49
ترقبوا بعد قليل مباراة الميدالية البرونزية في بطولة كأس القارات بين الرياضي بطل آسيا وتسمانيا الأسترالي عبر شاشة الـLB2
خبر عاجل
03:49
ترقبوا بعد قليل مباراة الميدالية البرونزية في بطولة كأس القارات بين الرياضي بطل آسيا وتسمانيا الأسترالي عبر شاشة الـLB2
8
أخبار دولية
00:15
الجيش الإسرائيلي: صاروخ سطح-سطح أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة
أخبار دولية
00:15
الجيش الإسرائيلي: صاروخ سطح-سطح أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More