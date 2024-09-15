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بعد إصابته... ميسي يعود بقوة إلى الملاعب!

2024-09-15 | 06:50
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بعد إصابته... ميسي يعود بقوة إلى الملاعب!

بعد إصابته... ميسي يعود بقوة إلى الملاعب!

عاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بقوة الى الملاعب بعد غياب شهرين بسبب الإصابة، وسجل ثنائية مع تمريرة حاسمة مساهماً في فوز فريقه إنتر ميامي على ضيفه فيلادلفيا يونيون 3-1 السبت ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم، وفق وكالة "فرانس برس".

وبكر فيلادلفيا يونيون بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر المهاجم الدنماركي ميكايل يوهري بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة، لكن ميسي رد بقوة وبثنائية في أربع دقائق.

أدرك المخضرم البالغ من العمر 37 عاما التعادل في الدقيقة 26 اثر تمريرة من زميله السابق في برشلونة الاسباني المهاجم الاوروغوياني لويس سواريس خارج المنطقة فتلاعب بأحد المدافعين وتوغل داخلها قبل أن يتابعها بيمناه زاحفة على يمين الحارس أندرو ريك، ومنح التقدم لفريقه بعد اثر تمريرة من زميله السابق الاخر في النادي الكاتالوني المدافع الاسباني جوردي البا داخل المنطقة فتابعها زاحفة بيسراه على يسار الحارس ريك (30).

وتابع ميسي تألقه ورد الهدية إلى سواريس بتمريرة حاسمة سجل منها الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من حافة المنطقة أسكنها على يمين الحارس ريك.

وغاب ميسي عن الملاعب منذ تتويج الأرجنتين بكأس كوبا أميركا على حساب كولومبيا في 14 تموز بسبب إصابة في الكاحل.

وخاض ميسي المباراة الاولى بألوان إنتر ميامي منذ الأول من حزيران الفائت، حيث حرم الفريق الأميركي من خدمات نجمه في ثماني مباريات في الدوري.

كما غاب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عن المباراتين الاخيرتين لمنتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 مطلع أيلول الحالي.

عاد المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا إلى الأمور دون تأخير. وسجل "لابولجا" هدفين في أربع دقائق (26، 30) وسلم تمريرة حاسمة للويس سواريز في نهاية الوقت الإضافي (90+8)، فيما بدأ فيلادلفيا المواجهة بفضل ميكائيل أوري (الثاني).

وقال ميسي "الحقيقة هي أنني متعب بعض الشيء (...) الحرارة والرطوبة في ميامي لا تساعدانني أيضًا، لكنني أردت حقًا العودة، لقد كنت بعيدًا عن الملعب لفترة طويلة".

وأضاف "خلال العام لم نكن محظوظين حقًا بسبب الإصابات، ولم نكن في أفضل حالاتنا أبدًا (...) اليوم نحن في المركز الأول بفارق كبير عن جدارة، ومع القليل من الحظ، سننهي الموسم في القمة". وقال ميسي، الذي تأهل بالفعل للمباريات الفاصلة مع فريقه: "ماذا سيحدث بعد ذلك".

وعزز إنتر ميامي صدارته للمنطقة الشرقية بفوزه الخامس تواليا والتاسع عشر في 28 مباراة في الدوري حتى الآن، حيث يتفوق بفارق عشر نقاط على مطارده المباشر سينسيناتي.
 
 
 
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