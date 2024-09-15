للمرة الأولى في تاريخه... "أونيكاخا" يتوج بلقب بطولة كأس القارات لكرة السلة

للمرة الأولى في تاريخه... أونيكاخا يتوج بلقب بطولة كأس القارات لكرة السلة



حصل فريق أونيكاخا ملقة الاسباني على لقب كأس القارات لكرة السلة "فيبا انتركونتيننتال" للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على فريق جي ليغ يونايتد الأميركي بنتيجة 75-60 اليوم الأحد في المباراة النهائية في سنغافورة.



ورفع أونيكاخا المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، عدد ألقاب الأندية الاسبانية في المسابقة التي انطلقت عام 1965، إلى 11 لقباً، حيث يعد مواطنه ريال مدريد أكثر الأندية تتويجاً برصيد خمسة القاب آخرها عام 2015.



ولم يترك الفريق الاسباني مجالاً للمفاجآت فسيطر على اللقاء على نحو كامل، ووسع الفارق على نحو تدريجي في كل ربع منها، وتألق في صفوفه الأميركيان ديلان أوستكوفسكي (15 نقطة) وتايلر كالينوسكي (13 نقطة)، وأضاف يانكوبا سيما 13 نقطة مع ست متابعات، بينما كان أفضل مسجل للفريق الأميركي الآخر جوردان بودون 20 نقطة.



وفي لقاء تحديد المركز الثالث، خسر الرياضي أمام تسمانيا جاك جامبرز الأسترالي 75-80 في مباراة بقيت متقاربة حتى لحظاتها الأخيرة.



وكان هايك غيوكشيان أفضل مسجل في المباراة وبالفريق اللبناني 19 نقطة إلى ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة، وأضاف زميله البوسني علم الدين كيكانوفيتش 16 نقطة وأمير سعود 14 نقطة.



كما شهدت المباراة عودة أفضل لاعب آسيوي وائل عرقجي للمشاركة مع فريقه وسجل 13 نقطة مع خمس متابعات وست تمريرات حاسمة.



في المقابل كان أفضل مسجل للفائز ويل ماغناي 19 نقطة الى 7 متابعات، وأضاف دنغ ماجوك من جنوب السودان 13 نقطة.



وحلّ بيترو دي لواندا الانغولي بطل افريقيا خامساً اثر تغلبه على كيمسا الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية 70-64.



وكان آبو غاكو أفضل مسجل بـ20 نقطة، وأضاف زميله المصري باتريك غاردنر 18 نقطة الى عشر متابعات، والدولي العاجي سليمان دياباتي 15 نقطة الى خمس متابعات وست تمريرات، وللفريق الأرجنتيني نيكولاس رومانو 13 نقطة.

المصدر: فرانس برس